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Gördes'in 4 mahallesine 27 adet menfez

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:42
Gördes'in 4 mahallesine 27 adet menfez
Gördes'in 4 mahallesine 27 adet menfez

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı 4 mahallede vatandaşların güvenliğini sağlamak için 27 adet prefabrik menfezin montajını gerçekleştirdi.
MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına dere ve kanallarda menfez çalışmalarına devam ediyor. Mahalle muhtarlarından MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na gelen talepler doğrultusunda Gördes'in 4 mahallesine menfez yerleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Kalemoğlu, Kılcanlar, Nakıpağa ve Dutluca mahallelerindeki derelerin yol geçiş noktalarına toplamda 36 metre uzunluğunda 27 adet prefabrik menfez montajı gerçekleştirildi. Menfezler ile hem dere içerisinden su akışı sağlıklı hale getirildi hem de yayaların ve araçların derenin üzerinden geçiş güvenliği sağlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü, Beğel ile Dutluca Mahallesi'nin farklı noktalarında 28 metre uzunluğunda 22 adet prefabrik menfez çalışması yapacak. Bununla birlikte Oğulduruk Mahallesi'ndeki dereye de 12 metrelik koruge boru döşeyerek yol geçişini sağlıklı hale getirecek. Kalemoğlu Mahalle Muhtarı Selami Küçük, menfez çalışmalarından dolayı memnun olduğunu belirtti. Küçük, "Mahalle olarak böyle bir hizmeti şimdiye kadar görmemiştik. Kış aylarında dere yatağından yaya ve araç geçişleri çok zor oluyordu. Bu sorunumuz, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından giderildi" dedi.
MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmasıyla sıkıntılarının giderildiğini belirten Kılcanlar Mahalle Muhtarı Ercan Adıyaman, "Mahallemizin önemli bir ihtiyacı olan menfezin yapılmasıyla bir sorunumuz daha giderildi" dedi. Nakıpağa Mahallesi'ne bağlı Kalabak Mevkii'ndeki menfez çalışmasından dolayı memnun olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Kerim Çakır, "Yaya ve araç geçişleri dere üzerinden güvenli bir şekilde sağlanıyor. Sorunumuz giderildiği için çok memnunuz" dedi. Dutluca Mahallesi'nde bulunan derenin iki farklı noktasında menfez ihtiyacı olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Osman Efe, "Mahallemizde bulunan derede yaya ve araç geçişleri sorun oluyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü, bu noktada 12 adet menfez montajı yaptı. Diğer noktada ise malzeme temini yapılıp kısa zaman içerisinde çalışma tamamlanacak" diye konuştu.
(AY-Y)

07.08.2017 15:45:20 TSI
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