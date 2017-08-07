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Büyükşehir'in Geri Dönüşüm Projesi Birinci Oldu

- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Geri Dönüşüm Projesi Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Etkin Belediye Proje' projesi, Altyapı ve Çevre projeleri kategorisinde Karadeniz Ereğli Belediyesi ile birinciliği paylaştı.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede hayata geçirdiği hizmet ve projelerle ödüller almaya, örnek gösterilmeye devam ediyor.

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Etkin Belediye Proje" yarışmasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Altyapı ve Çevre projeleri kategorisinde Karadeniz Ereğli Belediyesi ile birinciliği paylaştı. "Geleceğimiz İçin Geri Dönüşüm Projesi" ile birinci olan Muğla Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında; İl genelinde oluşan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının geri kazanımının sağlanması amacı ile 18.05.2016 tarihinde toplamda 2 Milyon 700 Bin TL yatırım yapılarak mobil geri kazanım tesisini kurdu ve faaliyete geçirdi. Saatlik 200 ton kapasiteye sahip mobil tesis bünyesinde; bina yıkımları ve tadilatlarından kaynaklı atıklar ve temel kazısı sonucu oluşan hafriyat toprağı sahada ayrı ayrı depolanarak bu atıklar geri kazanım tesisinden geçiriliyor. Atık bünyesindeki donatı malzemesi manyetik separatör sayesinde ayrıştırılmakta ve eleklerden geçirilerek 5 ayrı ebatta ürün elde ediliyor. Ayrıştırılan malzemeler çeşitli alanlarda kullanılmak üzere tesiste depolanıyor. Proje kapsamında ilerleyen süreçte; mobil tesisi ihtiyaç duyulan diğer ilçelere de yönlendirmesi yapılarak il genelinde inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının geri dönüşümünün sağlanması, geri dönüşümü sağlanmış malzemenin kamu kurum ve kuruluşlara alt yapı ve dolgu malzemesi olarak verilmesi ile yatırım faaliyetlerinde çevreci yatırımların artması yönünde çalışmalar yapılması planlanıyor.

Çevre ve altyapı projeleri, iyi yönetim projeleri, sosyal-ekonomik ve kültürel projeler, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerin olduğu yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 76 Belediye ve bağlı kuruluşları toplam 137 proje ile katıldı. Belediyelerin proje üretmelerini teşvik etmek, üretilen projelerin diğer belediyeler ile paylaşılmasını, bu projelerin örnek teşkil etmesi amacıyla düşünülen Etkin Belediye Proje Yarışması'nın ödül töreni Ankara'da yapıldı.

"Güzelliklerin şehri Muğlamızı hizmet ve projelerimizle koruyarak geleceğe taşıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından düzenlenen "Etkin Belediye Proje" yarışmasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüşüm projesinin birincilik ödülü almasının kendileri için oldukça önemli ve anlamlı olduğunu, doğası, denizleri, çevresi ile Muğla'yı koruyan hizmetlere ve projelere devam edeceklerini söyledi. Yerel yönetimler olarak şehrin üst yapısı kadar alt yapısına da önem verdiklerini, Muğla'nın doğasını, çevresini ve havasını korumak için önemli hizmetler yaptıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Muğla yüzde 68 orman varlığı, 1480 km kıyı şeridi, doğal ve tarihi güzellikleri ile dünyanın ve ülkemizin özel şehirlerinden biri. Yerel yönetimler olarak bu şehrin güzelliklerini koruyan hizmetleri ve projeleri hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizde Muğla'mızda 1 olan hafriyat sahası sayısını 7'ye çıkardık. Vahşi depolamanın önüne geçerek çöp sorununu tüm ilçelerimizde ortadan kaldırmak için düzenli katı atık depolama tesislerinin yapımına birçok ilçemizde başladık ve en son Menteşe ilçemizde 4 ilçemize hizmet verecek tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. 1480 kilometre kıyı şeridine sahip Muğla'mızda kıyılarımızın korunması için "Mavi Deniz Temiz Kıyılar" projesini hayata geçirdik. Bu proje ile de Göcek-Dalaman, Gökova Körfezi'nde 6 adet tekneyle atık toplama çalışmaları yapıyoruz. Güzelliklerin şehri Muğla'mızı koruyarak geleceğe taşımak için çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bizleri bu ödülü layık gören Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi yönetimine ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

(BT)



07.08.2017 15:46:32 TSI

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