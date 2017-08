YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı toplantıları sona erdi

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı toplantıları sona erdi

- Toplantıya katılan Kürtün Kaymakamı Mehmet Durgut, hizmetler için teşekkür etti



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin geçtiğimiz Salı günü başlayan Ağustos ayı toplantıları bugün yapılan oturumla sona erdi.

İl Genel Meclisi Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıların son gününde ödenek aktarmaları ve imar planları konuları görüşüldü.

İl Genel Meclisine nezaket ziyareti gerçekleştiren ve son oturumu takip eden Kürtün Kaymakamı Mehmet Durgut ise toplantı sonunda yaptığı konuşmada meclis üyelerine seslendi.



"Günlük mesaimin yüzde 90'ı İlçe Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemleriyle ilgili"

Kaymakamlık olarak İl Özel İdaresiyle müşterek yaptıkları çalışmaları, "O kadar iç içe ki ilçedeki günlük mesaimin yüzde 90'ı İlçe Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemleriyle ilgili" diyerek kısaca aktaran Durgut, "Köy altyapısı, üstyapısı ve buraya götürülen hizmetler konusunda o kadar çok iş yapıyoruz ki İl Özel İdaresiyle ne kadar uyum içerisinde olursak o kadar çok iş ortaya çıkarıyoruz" dedi.



"Bize emanet ettiğiniz herşey için aklınız ve gözünüz arkada kalmasın"

Hem Kürtün hem de diğer ilçelerde kendilerine emanet edilen her bir iş makinesi, her bir litre yakıtı hem vicdanen hem hukuken hem de hakkıyla ince eleyip sık dokuyarak daha fazla iş yapmanın gayretinde olduklarını kaydeden Durgut, "Valimiz Okay Memiş'in Yukarı Kürtün grup yolunun 2.kat asfaltının yapılması talimatının ardından 10 gün içerisinde o işi tamamladık. Malzeme tedariki, nakliyesi, serilmesi, iklimin uygun zaman denk gelmesi gibi faktörler vardı. Zor ve maliyetli bir işti. Şartları çok zorlayarak 19 kilometre yol yaptık İl Özel İdaresi eliyle. İhale etseydik 1 milyon TL'lik bir rakama tekabül edecekti. İl Özel İdaresi yetkili ve çalışanlarına, İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür ediyorum. Bize emanet ettiğiniz herşey için aklınız ve gözünüz arkada kalmasın. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkı olarak değerlendirip bu parayı ve makineleri sevk ve idare etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar da Kaymakam Durgut'a teşekkür ederek, "Sizlerin ilçelerdeki gayretli çalışmalarını çok yakından takip ediyoruz. Tebrik ve teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşlarımızın da bu toplantılara katılmasını arzu ederiz" ifadelerini kullandı.

(RE-ÖS-Y)



07.08.2017 15:49:32 TSI

NNNN