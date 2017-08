YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milas'ta savcı 35 FETÖ şüphelisinin serbest kalmasına itiraz etti

MUĞLA (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün Milas yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ilk duruşmada tutuklu 38 sanıktan 35'i serbest bırakıldı. Dava savcısı, bazı sanıkların tahliyesine itiraz etti.

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016 yılı ağustos ayında başlatılan soruşturma kapsamında 1 yıldır tutuklu bulunan 38'i tutuklu 54 sanık için mahkeme geçtiğimiz hafta, özel hazırlanan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülmeye başlandı.

Her gün 10 sanığın dinlendiği Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, ara karar geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde açıklandı. Mahkeme başkanı 38 tutuklu sanıktan 35'inin adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutuksuz yargılanmalarına karar verdi. Sanıklardan Selim kod adlı örgütün, öğrenci ve yurt işleri sözde sorumlusu, Bylock programını örgütün diğer üyelerinin telefonlarına yüklediği belirlenen Serkan A, örgütün sözde mütevelli heyet üyesi İlker D, KHK'yla kapatılan Ümit Koleji Müdür Yardımcısı Murat D,'nin tutuklu olarak yargılanması kararlaştırıldı.

3 cumhuriyet savcısında hazırlanan iddianamede yapının 26 Mayıs 2016'daki MGK'da terör örgütü olarak kabul edildiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, FETÖ'nün genel yapılanması hakkında bilgi verilerek, örgütün sözde kainat liderinin Amerika'daki Fetullah Gülen olduğu, örgütün Türkiye genelindeki çeşitli yapılanmaları ve insan kazanma yöntemlerinden bahsedildi.

Örgütün Milas yapılanmasının Atmosfer Özel Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi, Ümit İlkokulu ve Ortaokulu, Fem Dershanesi, Sultan Pansiyon, Nusret Pansiyon, Nezahat Çöllüoğlu ve isimsiz bir öğrenci yurdu, Milas Adrenalin Derneği, Lale Kadın ve Aile Derneği, Milas ve Mahalleleri Yardımlaşma Derneği, Milas Eğitim ve Kültür Derneği gibi kuruluşlarla eleman kazanmaya çalıştığı vurgulandı.

İddianamede FETÖ'nün Milas imamının kaçak durumdaki kırmızı renkli Bylock kullanıcısı Abdullah Demirçelik olduğu, sözde görevi Mustafa Bağlı'dan aldığı belirtildi. Demirçelik ve Bağlı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçlamasıyla cezalandırma istendi.

Sanıklar, M.S, L.E, E.Ç, Ş.A, A.Ö, H.H.Ö, E.Y, M.Ç, M.B, H.Y, E.K, A.Ö, T.A, M.Ö, A.D, S.A, M.A.Ş, M.B, İ.D, M.U, M.B, Y.Y, A.Y, A.T, A.K, İ.B, M.B, A.S, S.D, M.S.Ö, S.D, İ.A, Ö.Ö ve S.B. terörizmin finansmanı, silahlı terör örgütü üyesi olma, bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma suçlamalarıyla tutuklu kaldıkları süre de göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kararın açıklanmasıyla sanık yakınları davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Serbest bırakılmaların ardından cumhuriyet savcısı, tahliyelere itiraz etti. Mahkemenin yeniden gözden geçirmesiyle soruşturmaya ilişkin yeni gelişmelerin olabileceğine vurgu yapıldı.

07.08.2017 15:55:19 TSI

