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Muradiye Meydan Projesi başladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi'nin Muradiye Mahallesi'nde hayata geçireceği Muradiye Meydanı ve Çevre Düzenleme Projesi başladı.

Türkiye'de örnek projelere imza atan Yunusemre Belediyesi, ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muradiye Mahallesini güzel bir sosyal alana kavuşturmak için hayata geçirilen Muradiye Meydanı ve Çevre Düzenleme Projesi'nde çalışmalar başladı. Projeyi iki ay gibi bir sürede tamamlamayı planladıklarını aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi açıklamasında, "40 bin metrekare alanda yapılacak olan proje içerisinde muhtarlık binası, süs havuzu, çocuk oyun alanı ve otopark bulunuyor. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmasının da yapılacağı proje ile Muradiye'de yaşayan vatandaşlarımız güzel bir sosyal donatı alanına kavuşacak. Ekiplerimiz alanda çalışmalara başladı. Yaklaşık 60 gün sonra projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamaktan mutluluk duyduğu bir kent oluşturabilmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

(AY-Y)



07.08.2017 16:17:05 TSI

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