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Tatvan'da "gebe okulu" açıldı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi tarafından gebe olan ve gebelik öncesi bilgi almak isteyen annelere yönelik "gebe okulu" açıldı.

Hastane bünyesinde açılan "gebe okulu" kapsamında anne adaylarına gebelik öncesi ve sonrası ile ilgili eğitimler veriliyor. Açılan "gebe okulu" ile ilgili bilgilendirmede bulunan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Yaşar Akay, "Anne ve bebekler, taşıdıkları riskler bakımından sağlık sektöründe önceliği olan gruplardır. Gebelik fiziksel ve psikolojik değişimlerin yaşandığı dönemdir. Gebeliğin kendileri ve bebeği ile ilgili endişeleri, doğum ve lohusalık döneminin kaygılı ve sıkıntılı geçmesine neden olmaktadır. Gebe olan ya da gebelik öncesi, gebelikle ilgili bilgi almak isteyen bayanlar, gebe okulumuzda bu bilgileri en doğru şekilde alabilirler. Eğitimler kapsamında uzmanlarımız tarafından gebelik süreci, gebelikte görülen şikâyetler, öneriler, doğum, doğum şekilleri, gevşeme ve nefes egzersizleri, lohusalık bakımı, emzirme danışmanlığı, anne sütünün önemi ve bebek bakım eğitimleri verilmektedir. Amacımız anne adayını ve çiftleri gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin doğru kararlar almalarına ve bu dönemleri en güzel şekilde geçirebilmelerine yardımcı olmaktır. Anne adaylarına oluşturulan sınıf ile; üreme organları ve gebeliğin oluşumu, gebelikte meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, gebelikte günlük yaşam, gebelikte beslenme ve nutrisyonel destek, gebelik izlenimi, rutin yapılan tetkikler ve bağışıklar, gebelikte sık görülen sorunlar ve çözüm önerileri, doğum süreci, doğum ağrısıyla baş etmede ilaçsız yöntemler, doğum sonu dönemler ve özellikleri, doğum sonu dönemde yeni doğan bakımı ve doğum sonrası gebelikten korunma eğitimleri verilmektedir" şeklinde konuştu.

Gebenin doğuma aktif bir şekilde katılması, sağlıklı bir bebek sahibi olması, doğum süresini rahat geçirmesi için doğum öncesi eğitimlerin önem arz ettiğini belirten Başhekim Akay, "Gebelik döneminde yaptığımız eğitimler anne adayını doğuma hazırlamakta, aileyi fiziksel ve psikolojik doğum sürecine dahil etmektedir. Bizde Tatvan Devlet Hastanesi olarak gebelerimizi hazırlamak için 'gebe sınıfı' açtık. Bu sınıfımızı anne adaylarının kendilerini evlerinde hissedebilmeleri ve eğitim boyunca rahat edebilecekleri şekilde dizayn ettik. Ayda 3 oturum ile diyetisyen, bebek hemşiresi, ebe, psikolog ve doktordan oluşan ekip ile eğitim veriyoruz. Eğitim bittiğinde anne adaylarına katılım sertifikası ve doğacak bebekleri için zıbın takımı hediye ediyoruz" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



07.08.2017 16:21:41 TSI

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