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ali Çakacak, Mahmudiye ve Çifteler'i ziyaret etti

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:20
ali Çakacak, Mahmudiye ve Çifteler'i ziyaret etti
Vali Çakacak, Mahmudiye ve Çifteler'i ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Çifteler ve Mahmudiye ilçelerine giden Vali Özdemir Çakacak, vatandaşlarla bol bol sohbet ederek, istek ve temennileri dinledi.
İlk olarak Mahmudiye ilçesini ziyaret eden Vali Çakacak, bir kahvehanede oturan vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Çakacak, taleplerin en yakın sürede yerine getirileceğini söyledi. İlçenin genel durumu hakkında Kaymakam Gökhan Dolaş'tan bilgi alan Vali Çakacak, daha sonra Mahmudiye'den ayrıldı. Mahmudiye ilçesindeki temaslarının ardından Çifteler ilçesine geçen Vali Çakacak, ilçenin sosyal, idari, eğitim-öğretim, ekonomik, kültür varlıkları ve turizm durumu hakkında Kaymakam Akın Ağca'dan ve Belediye Başkanı Metin Özen'den bilgi aldı. Türkiye'nin üçüncü büyük nehri olan Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'nda incelemelerde bulunan Vali Çakacak, bölgenin doğal güzelliği karşısında hayranlığını gizleyemedi. Sakaryabaşı su kaynağının ilçenin turizm alanında tanınmasına katkı sağladığını dile getiren Vali Çakacak, her alanda hızla gelişen Çifteler ilçesinin daha çok tanınmasını sağlamak için valilik olarak ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını söyledi.
Öte yandan ilçe ziyaretlerinden sonra Eskişehir'e dönen Vali Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte şehrin giriş noktasında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti. Görevi başındaki polis memurlarıyla bir süre sohbet eden Vali Çakacak, daha sonra oradan ayrıldı.
(ÇAĞ-Y)

07.08.2017 16:22:25 TSI
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