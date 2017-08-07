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Develi köylerinde yol çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesine bağlı ekiplerin köylerde yürüttüğü parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yol yapım çalışmalarının yoğunluğundan adete şantiye alanına dönen köylerde yaz boyu çalışmalar devam edecek. Çalışmalar kapsamında Ayvazhacı Mahallesi içerisinde toplamda 7 bin 500 metrekarelik alan parkeyle kaplanırken, Yazıbaşı Mahallesinde bin 500 metrekareye ve Gömedi Mahallesinde bin 500metrekarelik alan parkeyle kaplandı. Bundan sonraki durağın Epçe Mahallesi olduğunu belirten ekipler, benzer çalışmaların program dahilinde diğer köylerde de devam edeceğini belirtti.

Parke çalışmalarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle devam etmekte olan ve toplamda 13 köy yolunu kapsayan Yazıbaşı-Şıhlı arasındaki grup yol genişletme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Gümüşören mahallesinde çalışmalarını devam ettirmekte olan ekipler, seri bir şekilde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

(SK)



07.08.2017 17:04:51 TSI

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