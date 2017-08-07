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Erdemli'de 'hacı adayları' uğurlandı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 'hac' vazifesi için kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için bir uğurlama töreni düzenlendi.

Bir tatil köyünde düzenlenen akşam yemeğine; Mükerrem Tollu ile birlikte Erdemli İlçe Müftüsü Mehmet Sami Türkmenoğlu da katıldı. Burada konuşan Tollu, hacı adaylarını bugüne kadar belki yüzlerce kez yolculuk yaptığına dikkat çekerek, "Ancak bu yolculuk, yeryüzündeki en kutsal mekana yapılan, en kutlu yolculuktur" yorumunu yaptı.

Tollu, konuşmasını da şöyle sürdürdü:

"Bu yolculuk, Allah Resulü'nün büyüdüğü, yürüdüğü, vahyin indiği, yaşadığı, sevindiği, üzüldüğü, hayatını yaşadığı, ayak izlerinin olduğu kutsal beldelere yolculuktur."

Tollu, hacı adaylarından ülkedeki birlik ve beraberliğin daim olması için de dua etmelerini istedi.

Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Mehmet Sami Türkmenoğlu, hacı adaylarıyla birlikte dualar okudu. Törenin ardından da hacı adayları, kutsal topraklara uğurlanmak üzere Adana Havalimanı'na yolcu edildi.

(ADN-Y)



07.08.2017 17:06:16 TSI

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