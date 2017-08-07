ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erdemli'de 'hacı adayları' uğurlandı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:03
Erdemli'de 'hacı adayları' uğurlandı
Erdemli'de 'hacı adayları' uğurlandı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 'hac' vazifesi için kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için bir uğurlama töreni düzenlendi.
Bir tatil köyünde düzenlenen akşam yemeğine; Mükerrem Tollu ile birlikte Erdemli İlçe Müftüsü Mehmet Sami Türkmenoğlu da katıldı. Burada konuşan Tollu, hacı adaylarını bugüne kadar belki yüzlerce kez yolculuk yaptığına dikkat çekerek, "Ancak bu yolculuk, yeryüzündeki en kutsal mekana yapılan, en kutlu yolculuktur" yorumunu yaptı.
Tollu, konuşmasını da şöyle sürdürdü:
"Bu yolculuk, Allah Resulü'nün büyüdüğü, yürüdüğü, vahyin indiği, yaşadığı, sevindiği, üzüldüğü, hayatını yaşadığı, ayak izlerinin olduğu kutsal beldelere yolculuktur."
Tollu, hacı adaylarından ülkedeki birlik ve beraberliğin daim olması için de dua etmelerini istedi.
Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Mehmet Sami Türkmenoğlu, hacı adaylarıyla birlikte dualar okudu. Törenin ardından da hacı adayları, kutsal topraklara uğurlanmak üzere Adana Havalimanı'na yolcu edildi.
(ADN-Y)

07.08.2017 17:06:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mersin'de yüzme kursları devam ediyor
YEREL

MERSİN'DE YÜZME KURSLARI DEVAM EDİYOR
Özdemir; &quot;Mersin Limanı'nın değeri artmıştır&quot;
YEREL

ÖZDEMİR; "MERSİN LİMANI'NIN DEĞERİ ARTMIŞTIR"
Havalı silahlar 2. grup yarışmaları sona erdi
YEREL

HAVALI SİLAHLAR 2. GRUP YARIŞMALARI SONA ERDİ
Erdemli'de hacı adayları yemekte buluştu
YEREL

ERDEMLİ'DE HACI ADAYLARI YEMEKTE BULUŞTU
AK Parti Mezitli teşkilatından yayla ziyaretleri
YEREL

AK PARTİ MEZİTLİ TEŞKİLATINDAN YAYLA ZİYARETLERİ
Soner Serttaş: &quot;Türkiye patent konusuna önem vermeli&quot;
YEREL

SONER SERTTAŞ: "TÜRKİYE PATENT KONUSUNA ÖNEM VERMELİ"
Aksıfat grup mahallelerinin içme suyu sorunu çözülüyor
YEREL

AKSIFAT GRUP MAHALLELERİNİN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Liman-Hal köprülü kavşağı 2018 yılında trafiğe açılacak
YEREL

LİMAN-HAL KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI 2018 YILINDA TRAFİĞE AÇILACAK
Edebiyat Festivali Tolga Sağ konseriyle sona erdi
YEREL

EDEBİYAT FESTİVALİ TOLGA SAĞ KONSERİYLE SONA ERDİ
Karboğazı şöleninin ikinci gün etkinlikleri şehit dolayısıyla iptal edildi
YEREL

KARBOĞAZI ŞÖLENİNİN İKİNCİ GÜN ETKİNLİKLERİ ŞEHİT DOLAYISIYLA İPTAL EDİLDİ
Karboğazı şenliklerinde Türk kültürü yaşatıldı
YEREL

KARBOĞAZI ŞENLİKLERİNDE TÜRK KÜLTÜRÜ YAŞATILDI
Silifkeliler, Nedim İnce'yi Edebiyat Festivali'nde ağırladı
YEREL

SİLİFKELİLER, NEDİM İNCE'Yİ EDEBİYAT FESTİVALİ'NDE AĞIRLADI