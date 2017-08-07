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Vatandaş dolandırıcının oyununu bozdu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:12
Vatandaş dolandırıcının oyununu bozdu
Vatandaş dolandırıcının oyununu bozdu
- Muğla'nın Ula ilçesinde sosyal medyadan elindeki 195 bin paundu 90 bin liraya satmaya kalkan şüpheli, vatandaşın polise ihbarı sonrası yakalandı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Ula ilçesinde elinde 195 bin Paund bulunduğunu ve ellerinden çıkartamadıklarını belirterek sosyal medyadan irtibata geçtikleri bir vatandaşa 90 bin lira karşılında satmaya çalışırken düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 195 bin Puand parası olduğunu ileri süren M.S. isimli kişi, sosyal medya hesabından bir vatandaşa ulaşarak, elindeki yüklü miktardaki yabancı parayı Ula'da elinden çıkartamadığını, eğer kabul ederse bu parayı 90 bin lira karşılığında satabileceklerini söyledi. Vatandaş, şahısların dolandırıcı olabileceklerini düşünerek Ula İlçe Emniyet Amirliği'ni aradı. Asayiş Büro Amirliği Dolandırıcılık Büro ekipleri vatandaş ile irtibata geçmesinin ardından alıcı kılığına girerek şüpheli şahıs ile telefon irtibatına geçti. Paranın takas edilmesi için Çiçekli Mahallesine giden sivil ekipler dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı.
M.S. isimli şüpheli ile birlikte olay yerine araç ile gelen İ.D. ve S.T. isimli iki şüpheli olay yerinden firar etti. Şahısların daha önce de aynı yöntem ile çak sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları açıklanırken, M.S. isimli şahıs Emniyetteki sorgusunun ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.
(BT)

07.08.2017 17:14:16 TSI
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