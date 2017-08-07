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Seydişehir'deki Kalkınma Şöleni sona erdi



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KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlen ve altı gün süren ünlü sanatçıların sahne aldığı Kalkınma Şöleni Orhan Hakalmaz'ın konseriyle sona erdi.

1-6 Ağustos tarihlerinde Kuğulu Park'ta gerçekleştirilen yarışmaların, tanıtımların, yağlı pehlivan güreşlerinin yer aldığı Kalkınma Şöleninde, Resul Dindar, Oğuz Yılmaz, Coşkun Sabah, Buray, Kutsi, Orhan Hakalmaz gibi ünlü sanatçılar sahne aldı. Etkinlikleri kapsamında karpuz yarışmaları da gerçekleştirildi. Yarışmada ilk üç sırayı Kumlucalı (Bağra) karpuz yetiştiricileri aldı. 25 karpuz yetiştiricinin katıldığı ve jüri üyelerinin birinciyi seçmekte zorlandığı karpuz yarışmasında, birinciliği Ahmet Öztürk, ikinciliği Yunus Ünüvar, üçüncülüğü ise Mücahit Harmancı aldı. Ardından protokol üyeleri tarafından şölene katkı sağlayan sponsorlara plaket takdim edildi. Kalkınma Şöleni'nin son gününde ise Orhan Hakalmaz sahne alarak hayranlarıyla buluştu.

Şölenin kapanışında konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, meydanı dolduran ilçe halkına teşekkür etti. Seydişehirlilerin her şeyin en güzeline layık olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "3,5 yılı Seydişehir'de sizlerle birlikte tamamladık ve Seydişehir'de yine sizlerle birlikte ilklere imza attık. Yıllardır çözülemeyen projeleri beraberce sizlerle çözdük. Bir kısmını tamamladık. Bir kısmının temellerini attık. Bir kısmını projeleri devan ediyor. Seydişehir'de sizlerle beraber eskileri tarih yaptık. Eski garaj diye bir şey yok artık, eski sağlık meslek lisesi diye bir şey yok artık, eski ceza evi diye de bir şey yok. Bunların tamamı sizlerin hizmetine sunuldu. Seydişehir'in tarihini değiştirecek projeleri yine sizlerle beraber yürütüyoruz. Maddi çalışmalarımızda Seydişehir'de tarih yazdığımız noktasında iddialıyız, ancak son zamanlarda belediyecilik artık sosyal belediyeciliğe döndü. Bu noktada gene sizlerle beraber ilkleri yaşıyoruz. Yaptığımız program Seydişehir tarihinde bir ilk. Siz bunları hak ediyorsunuz. Gençlerimize yönelik yapmış olduğumuz kültür faaliyetleri, sportif faaliyetler, sosyal faaliyetler bunların hepsi bir ilkti. Bu ilkleri hep birlikte yaşadık. İnşallah bundan sonra da beraberce daha güzel hizmetleri yapmış olacağız" dedi.

Başkan Tutal, konuşmasında, "Sosyal belediyecilik gerçekten insanımızın ihtiyacının olduğu bir çalışma. Özellikle de toplumumuzun farklı mezheplere, meşreplere, siyasi düşüncelere, felsefi düşüncelere ayrıştırıldığı ve özelliklede bu milletin üzerinde operasyonların yapıldığı içeriden ve dışarıdan tetikçi hainlerin beslenildiği, dışarıdan tamamen üzerimize gelindiği, meyveli ağaç taşlanır. Artık Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilen, Türkiye süper güç denilen ülkelere kafa tutabilen bir noktaya geldi. Bundan dolayı da üzerimizde ciddi oyunlar, ciddi projeler uygulanıyor. Farklı hiç bir ayrıma bakmadan millet olarak hangi ırktan, hangi memleketten, hangi coğrafyadan olursak olalım bu bayrağın altında, bu coğrafyada kardeşle yaşamak mecburiyetindeyiz. Ortak paydalarımıza göre hareket etmek mecburiyetindeyiz ki bu hainlerin oyunlarını bozalım. Bu hainlerin oyunları biz 15 Temmuz da bozduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi ve Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan birlikte ünlü sanatçı Orhan Hakalmaza'a plaket takdim etti. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şölene, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Kaymakam Aydın Erdoğan, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Protokol üyeleri, STK başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve on binlerce vatandaş katıldı.

(AH-Y)



07.08.2017 17:15:14 TSI

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