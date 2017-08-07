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Dağhacıyusuf Mahallesinde 7 kilometrelik soğuk asfalt



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Dağhacıyusuf Mahallesinde 7 km soğuk asfalt çalışmalarına başlandı.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kırsal mahallelerde hummalı çalışmalarına devam ediyor. Alaşehir'in bir çok farklı noktasında asfalt çalışmaları, kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam eden ekipler, Dağhacıyusuf Mahallesinde 7 kilometrelik soğuk asfalt çalışmalarına başladı. Yapılan hizmetlerden çok memnun olduğunu dile getiren Muhtar Yöntem "Başkanımız Gökhan Karaçoban mahallemizde hayal dahi edemediğimiz hizmetler yapıyor. Yollarda bırakın araçları yaya olarak dahi yürümekte zorlanırken yeni yollarımıza kavuşuyoruz. Bu anlamda Dağhacıyusuf Halkı'nın Gökhan Başkana ve belediye çalışanlarına şükranları var. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

(AY-Y)



07.08.2017 17:28:00 TSI

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