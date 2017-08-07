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Şehrin eşsiz güzellikleri için doğaseverlere çağrı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:34
Şehrin eşsiz güzellikleri için doğaseverlere çağrı
Şehrin eşsiz güzellikleri için doğaseverlere çağrı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehrin eşsiz güzelliklerini keşfetmek için tüm doğaseverlere çağrıda bulundu.
Sakarya'nın farklı doğal güzelliklere ev sahipliği yaptığını aktaran Başkan Toçoğlu, "Yaylalarımız, gölümüz, denizimiz, nehrimiz, şelalelerimiz, derelerimiz, longozumuz ile farklı doğal güzellikler şehrimizde bulunuyor. Sakaryamızda görülmesi gereken çok güzel yerler var. Ülkemizden ve dünyanın her yerinden misafirleri şehrimizin doğal güzelliklerini görmeye, Sakarya'nın eşsiz doğasını keşfetmeye davet ediyorum" dedi.
Başkan Toçoğlu, "Her fırsatta ifade ediyorum: Şehrimizin doğal güzellikleri bizim en büyük zenginliğimizdir. Sakarya'da yeşilin, mavinin, kahverenginin her tonuna rastlayabilirsiniz. Kolay ulaşım imkanı da gezilecek yerleri cazip kılıyor. Aynı zamanda İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi büyük şehirlerin orta noktasında yer alması da ulaşılabilirlik açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Bu anlamda şehrin doğal güzellikleri içerisinde huzura adım atmak Sakarya'da mümkün" diye konuştu.
Sakarya'nın doğal güzellikleriyle ilgili konuşan Başkan Toçoğlu, "Sapanca Gölü maviyle yeşilin birlikteliğini bize sunuyor. Soğucak, Karagöl, Dikmen, Acelle ve diğer yaylalarımız muhteşem görüntüsüyle misafirlerini bekliyor. Acarlar Longozumuz, Sakarya Nehrimiz, şelalelerimiz, derelerimiz doğal yaşamın nadide örnekleri. Keşfedilmeyi bekleyen yeşillikler diyarıdır Sakarya. Akçay, Poyrazlar, Doğançay, Sülüklü Göl ve farklı yürüyüş alanlarımız bizleri doğal güzelliklerin arasında yürüyüş yapmanın ayrıcalığını sunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz doğa yürüyüşleriyle güzel Sakaryamızın eşsiz güzelliklerini tanıma fırsatı sağlıyoruz. İnşallah bu alandaki çalışmalarımızı arttıracak, şehrimizin tüm doğasını hep birlikte keşfedeceğiz" şeklinde konuştu.
Toçoğlu, "Bizim bir sloganımız var: 'Kentimizi tanımak, kendimizi tanımaktan geçer' Bu doğrultuda yeni çalışmalara imza atıyoruz. Belediyemiz bünyesinde Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Tanıtım çalışmalarımızla bu güzellikleri herkesle paylaşacak, tüm Türkiye'ye Sakarya'nın doğal güzelliklerini anlatacağız. Bir kez daha ifade etmek istiyorum: Sakarya'da görülmesi gereken doğa harikaları var. İnşallah başlattığımız bu tanıtım çalışmaları Sakarya'nın doğal güzelliklerinin keşfedilmesini sağlayacak, turizm göstergelerimizde artışa sebep olacaktır" ifadelerini kullandı.
(BCT-Y)

07.08.2017 17:36:40 TSI
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