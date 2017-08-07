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ilas'da güreş arenasına çirkin saldırı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:40
ilas'da güreş arenasına çirkin saldırı
Milas'da güreş arenasına çirkin saldırı
-Başkan Tokat; "Bu olay insanlığa yakışmıyor"

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas Belediyesi tarafından deve güreşi alanı olarak düzenlenen "Milas Arena" kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Olay sonrasında, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat "Bu insanlığa yakışmıyor" diyerek sert tepki gösterdi.
Milas Belediyesi tarafından deve güreşi alanı ve sportif faaliyetler için yaptırılan Milas Arena, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Arena sahası, saldırının sonucunda kullanılamaz hale geldi. Milas Belediyesi tarafından deve güreşi alanı olarak düzenlenen, futbol müsabakaları ve çeşitli etkinliklerde kullanılan Güneş Mahallesi'ndeki "Milas Arena" olarak adlandırılan alan, kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı.
Arena sahasının bulunduğu alana gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler; balyozla lavabo, tuvalet, musluklar ve fayansları parçaladığı binan tüm camlarının ise taş atılarak kırıldığı zabıta ekipleri tarafından tespit edildi. Türkiye'de, Selçuk ve Yatağan'ın ardından üçüncü sırada gösterilen ve her yıl binlerce kişinin ilgi ile izlediği deve güreşlerinin düzenlendiği "Milas Arena" yapılan saldırı sonucunda kullanılamaz duruma geldi.
Soyunma kabinleri ve tuvaletleri tahrip edilen, lavabo ve camları kırılan arena; Milas Belediyesi tarafından tekrar onarılıp hizmete sunulacak.
Olaya tepki gösteren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bu yapılanın insanlığa sığmadığını ifade ederek: "Bu insanlığa yakışmayan bir olay. Kırılmadık hiçbir şey bırakmamışlar. Bu alanda her sene deve güreşleri düzenliyoruz ve on binlerce vatandaşımız bu alanları kullanıyor. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için gerekli çalışma başlatılacak." diye kaydetti.
(DL-MB-Y)

07.08.2017 17:42:47 TSI
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