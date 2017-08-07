YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TrakyaKAriyer projesi ücretsiz yaz dönemi eğitimleri

TrakyaKAriyer projesi ücretsiz yaz dönemi eğitimleri



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesinin de paydaş olarak yer aldığı Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli ile Kariyer Hizmetleri Verilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi (TrakyaKAriyer) kapsamında öğrenci ve mezunların istihdam becerilerini arttırmak amacıyla düzenlenen sertifika programları devam ediyor.

Kırklareli Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezimiz işbirliği ile düzenlenen, yaz dönemi boyunca sürecek olan teknik ve soft beceri eğitimleri ile diğer bütün eğitimler ücretsizdir. Başlayan eğitimler arasında; girişimcilik, adobe photoshop, adobe illustrator, logo tasarımı, dijital pazarlama ve sosyal medya eğitimleri yer alıyor. Yeni açılacak sertifika programları için; eğitimlerin tarihleri, süreleri, kontenjanları gibi detaylar www.trakyakariyer.org web sitesinde yayınlanmış olup isteyen öğrenci ve mezunlarımız web sitesine üye olarak eğitim programlarından faydalanabilirler" denildi.

(MA-MEF-Y)



07.08.2017 17:49:17 TSI

NNNN

