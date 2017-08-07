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Şehadetinin 26. yılında anıldı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:51
Şehadetinin 26. yılında anıldı
Şehadetinin 26. yılında anıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Irak sınırında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan P. Kom. Er Adem Yıldız, şehadetinin 26. yılında Bafra Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla anıldı.
Hakkari Şemdinli 3. Dağ ve Komando Tabur Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 7 Ağustos 1991 tarihinde Irak sınırında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan P. Kom. Er Adem Yıldız için mezarı başında anma merasimi düzenlendi. Şehit Yıldız'ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.
Tahirağa Mescidi İmamı Necattin Boyun ve Şervan Mahallesi Merkez Cami İmamı Aslan Çalışkan'ın okuduğu Yasin-i Şerif'in ardından program yapılan dua ile sona erdi.
(ŞU-SLH-Y)

07.08.2017 17:53:39 TSI
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