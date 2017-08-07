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Belediyenin hizmet binası sorununu masaya yatırıldı



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen Ağustos Ayı Meclis toplantısında, belediyenin hizmet binası yer sorunu görüşüldü.

Eyyübiye Belediye meclisi ağustos ayı olağan toplantısının birinci oturumu, Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin başkanlığında SGK binasındaki toplantı salonunda yapıldı. Meclis toplantısında gündem maddelerinin okunmasından önce, meclis üyelerine hitap eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, tarım arazilerinin korunması, belediye hizmet binası ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili konuşma yaptı.

Tarım arazilerinin korunması için karar alındı

Son günlerde Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü'nün imara açılıp konut yapılacağı söylentileri üzerine konuşma yapan Başkan Ekinci, tarım arazilerinin korunması yönünde tasarruflarının olduğunu, bölgeyle ilgili özellikle belediye hizmet binası tarzında çalışmalarının olmadığını belirtti. Ekinci, belediye hizmet binası yeri ile ilgili daha önceden bir çalışmalarının olduğunu ve bu çalışmada tarım arazilerinin yer almadığını aktardı. Ekinci, oluşturulan kriterler çerçevesinde hizmet binası yeri ile ilgili kısa zamanda hazırlanan projeyle birlikte bir toplantı düzenleyip kamuoyuna bilgi verileceğini ifade etti.

(BB-SD-Y)



07.08.2017 19:09:58 TSI

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