ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Belediyenin hizmet binası sorununu masaya yatırıldı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 19:08
Belediyenin hizmet binası sorununu masaya yatırıldı
Belediyenin hizmet binası sorununu masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen Ağustos Ayı Meclis toplantısında, belediyenin hizmet binası yer sorunu görüşüldü.
Eyyübiye Belediye meclisi ağustos ayı olağan toplantısının birinci oturumu, Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin başkanlığında SGK binasındaki toplantı salonunda yapıldı. Meclis toplantısında gündem maddelerinin okunmasından önce, meclis üyelerine hitap eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, tarım arazilerinin korunması, belediye hizmet binası ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili konuşma yaptı.
Tarım arazilerinin korunması için karar alındı
Son günlerde Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü'nün imara açılıp konut yapılacağı söylentileri üzerine konuşma yapan Başkan Ekinci, tarım arazilerinin korunması yönünde tasarruflarının olduğunu, bölgeyle ilgili özellikle belediye hizmet binası tarzında çalışmalarının olmadığını belirtti. Ekinci, belediye hizmet binası yeri ile ilgili daha önceden bir çalışmalarının olduğunu ve bu çalışmada tarım arazilerinin yer almadığını aktardı. Ekinci, oluşturulan kriterler çerçevesinde hizmet binası yeri ile ilgili kısa zamanda hazırlanan projeyle birlikte bir toplantı düzenleyip kamuoyuna bilgi verileceğini ifade etti.
(BB-SD-Y)

07.08.2017 19:09:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Erin Diyarbakır'a atanan Şanlıurfalı valiyle bir araya geldi
YEREL

VALİ ERİN DİYARBAKIR'A ATANAN ŞANLIURFALI VALİYLE BİR ARAYA GELDİ
Şanlıurfa'da deprem riski bulunan 300 konut yıkılıyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA DEPREM RİSKİ BULUNAN 300 KONUT YIKILIYOR
İbadethanelerin halı ihtiyacı karşılanıyor
YEREL

İBADETHANELERİN HALI İHTİYACI KARŞILANIYOR
Akçakale'de kıraç arazilere fıstık fidanları dikiliyor
YEREL

AKÇAKALE'DE KIRAÇ ARAZİLERE FISTIK FİDANLARI DİKİLİYOR
Harran'da kız çocukları okullara yönlendiriliyor
YEREL

HARRAN'DA KIZ ÇOCUKLARI OKULLARA YÖNLENDİRİLİYOR
Ceylanpınar'da Kan Bağışı Kampanyası
YEREL

CEYLANPINAR'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Vali Erin'den uygulama noktalarına ziyaret
YEREL

VALİ ERİN'DEN UYGULAMA NOKTALARINA ZİYARET
Vali Erin Sivereklilerle buluştu
YEREL

VALİ ERİN SİVEREKLİLERLE BULUŞTU
Çiftçi, GAP Vadisi projesinde incelemelerde bulundu
YEREL

ÇİFTÇİ, GAP VADİSİ PROJESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Demirkol pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

DEMİRKOL PAZAR ESNAFI VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Birecik patlıcanı tezgahtaki yerini aldı
YEREL

BİRECİK PATLICANI TEZGAHTAKİ YERİNİ ALDI