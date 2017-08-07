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Hanönü 'de kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Emre Yılmaz

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesi yakınlarında kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hanönü-Taşköprü karayolunun 9. Kilometresinde Sirke köprüsü yakınlarında Şaban Acar'ın yönetimindeki 06 DB 7022 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yola devrildi. Kumların karayolu üzerine dağılması üzerine trafik uzun süre ulaşıma kapandı. Jandarma ve polis yol açılana kadar trafik kontrolü sağladı. Yaralı olarak araçtan çıkarılan kamyon şoförü Şaban Acar 112 Acil servis ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

(EY-ÖZ-Y)



07.08.2017 19:40:21 TSI

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