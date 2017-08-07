YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hayrabolu'da içme suyu depoları temizlendi

Hayrabolu'da içme suyu depoları temizlendi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), il genelindeki içme suyu depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmaya devam ediyor.

TESKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde program dahilinde sürdürülen içme suyu temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, Hayrabolu ilçesi genelindeki içme suyu depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu yapıldı.

Hızlı bir şekilde yapılan, 7 gün süren temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında 44 adet içme suyu deposu ve terfi merkezi dezenfekte edildi. Zaman içinde depolarda biriken kum ve mil içerikli malzemeler temizlendi.

TEKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Temizlik ve dezenfeksiyonu yapılan tesislerin toplam hacmi 5.885 metreküptür. TESKİ Genel Müdürlüğü abonelerine temin ettiği suyun kalitesini periyodik olarak ölçmektedir. Her bir temin noktasından düzenli olarak alınan su numuneleri laboratuvar ortamında analiz edilmektedir. TESKİ'nin yaptığı içme suyu deposu temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sayesinde, abonelerine ulaştırdığı suyun sağlık açısından sorunsuz olması sağlanmıştır" denildi.

(HLD-MEF-Y)



07.08.2017 20:15:16 TSI

NNNN

