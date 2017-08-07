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Harput manzarası eşliğinde ay tutulması



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da vatandaşlar parçalı ay tutulmasını tarihi Harput manzarasından izledi.

Dünyanın birçok yerinden görülen kısmı ay tutulması Türkiye saati ile 20.23 sularında başladı. Parçalı ay tutulmasına 21.20 civarında ulaşılan ay tutulması, 22.18'de sona erdi. Elazığ'da tutulmayı merak eden vatandaşlar Harput'a çıktı. Balak Gazi tesislerinin önünde toplanan vatandaşlar bir yandan ay tutulmasını diğer yandan da Elazığ'ın gece manzarasını izledi. Bazı vatandaşlar ise telefonla ay tutulmasının fotoğraflarını çekmeye çalıştı.

Harput'un manzarası eşliğinden ay tutulmasının güzel olduğunu belirten Nurten Günhan, " Buradan güzel güzel görünüyor . Düğünden ay tutulmasını izlemek için Harput'a geldik" dedi.

Ay tutulmasını kısa bir süre önce eşinden öğrendiğini dile getiren Selim Körpi ise, "Merak ettim görmek için geldim. Biraz araştırdım. Dünyanın gölgesi üstüne düşüyormuş. Çok güzel bir görüntü var. Sağ köşe kararmaya başlamış" diye konuştu.

(CK-HİV-Y)



07.08.2017 23:18:48 TSI

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