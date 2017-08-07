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Tekirdağ'da ay tutulması ilgiyle izlendi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 23:44
Tekirdağ'da ay tutulması ilgiyle izlendi
Tekirdağ'da ay tutulması ilgiyle izlendi

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Astronomi meraklılarının bekledikleri parçalı ay tutulması, tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da ilgiyle izlendi.
Tekirdağ'dan da çıplak gözle net bir şekilde izlenebilinen kısmi ay tutulmasını kimi vatandaşlar ilçe merkez Süleymanpaşa'da bulunan sahilden izlerken, kimi vatandaşlarda evinin balkonunda izledi.
Bir kısmı kapanan ve tamamı hafif koyulaşan ay, saatler 22.18'i gösterdiğinde tamamı görülebilecek şekilde doğal görünümüne kavuşarak etrafı aydınlattı. Aydaki bu farklılık vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
(HLD-Y)

07.08.2017 23:47:19 TSI
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