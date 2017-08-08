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Van'da 89 kilo eroin ele geçirildi

08 Ağustos 2017 Salı, 08:23
Van'da 89 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 89 kilo eroin ele geçirildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

VAN (İHA) - Van narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 89 kilo 780 gram eroin ile eroini sıkıştıran pres makinesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesi Cevdet Paşa Mahallesinde bulunan bir binada uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. 'Bozo' isimli narkotik köpekle yapılan aramada 89 kilo 780 gram eroin maddesi ile bu uyuşturucuyu paketlemekte kullanılan pres makinası, mikser, iki adet hassas terazi ve uyuşturucu maddelerin gizlendiği ışıldak bataryaları ele geçirildi. Eroin ve malzemelere el konulurken olayla ilgili 3 erkek ve 1 kadın gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
(ŞAK-Y)

08.08.2017 08:25:33 TSI
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