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Nevşehir'de ana yollar sıcak asfaltla kaplanıyor



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan ana yolların sıcak asfalt kaplanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Geçen yıl Atatürk Bulvarında başlatılan sıcak asfalt uygulaması, geçtiğimiz ay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yeni TOKİ bloklarının bulunduğu H. Hüseyin Yücebaş Caddesi'nin asfaltlanması ile devam etmişti.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası Nevşehir Şubesi önünden başlayıp Nevşehir Valiliğine kadar olan Milli İrade Caddesi'nde başlatılan temel alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu bölümdeki yolların, sıcak asfaltla kaplanmasına da başlandı.

Valilik bağlantı yolunun akşam saatlerinden itibaren sıcak asfalt kaplamasının yapılmasının ardından Milli İrade Caddesi'nin Nevşehir Valiliğine olan bölümündeki çalışmalar yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden başlatılacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şehir merkezindeki ana yolların sıcak asfalt uygulaması önceden planlandığı gibi önümüzdeki günlerde de devam edecek.

(COŞ-SK)



08.08.2017 09:47:34 TSI

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