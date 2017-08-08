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Şanlıurfa tarımına rekor destek

- Şanlıurfalı çiftçilere 14 yılda 7.4 milyar destek verildi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, 14 yılda Şanlıurfa'ya 7,4 milyar TL tutarında tarımsal destek sağlandığını söyledi.

Özyavuz, yaptığı açıklamada, 2002-2016 yılları arasında Şanlıurfa'ya ayrılan tarımsal destek ödemelerinde rekor üstüne rekor kırıldığını belirtti. Destek ödemelerinin 14 yılda 8,3 kat artış gösterdiğini ifade eden Özyavuz, 2002 yılında 109,7 milyon TL olan tarımsal destek ödemelerinin 2016 yılında 908,2 milyon TL'ye yükseldiğini kaydetti.

Destek ödemelerinin bölge çiftçisinin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Mahmut Özyavuz, Şanlıurfalı üreticilere, 2002-2016 yılları arasında 982,2 milyon TL mazot desteği, 371,1 milyon TL gübre desteği, 89,2 milyon TL toprak analiz desteği ve 5,4 milyar TL prim desteği ödendiğini vurguladı.

Üretici desteklerden memnun

Şanlıurfa çiftçisine ödenen tarımsal destek miktarının toplamda 7,4 milyar TL'ye ulaştığını kaydeden Özyavuz, bölge üreticisinin, üretimden hasada, işlemeden satışa her aşamada verilen destekten gayet memnun olduğunu belirtti.

Son dönemde gübre ve yemde KDV'nin kaldırıldığını, mazot maliyetinin yarısı için destekleme verilmeye başlandığını vurgulayan Özyavuz, "Bütün bunların yanı sıra sertifikalı tohum ve fidan kullanımı ve üretimi 10 yıldır destekleniyor. Genç çiftçilere hibe desteği sağlanıyor. Kırsal kalkınma destekleri ile tarımsal üretim tesislerinin kurulmasına yüzde 50 hibe veriliyor. Ayrıca, Milli Tarım Projesi ile hem bitkisel üretim hem de hayvancılık desteklenirken, planlı ve yeterli üretim için önemli adımlar atılıyor. Bütün bu gelişmeler, hem şehrimiz hem de ülkemiz tarımının geleceği için umut vadediyor" diye konuştu.

(AK-SD-Y)



08.08.2017 09:59:48 TSI

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