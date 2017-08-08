ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa tarımına rekor destek

08 Ağustos 2017 Salı, 09:58
Şanlıurfa tarımına rekor destek
Şanlıurfa tarımına rekor destek
- Şanlıurfalı çiftçilere 14 yılda 7.4 milyar destek verildi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, 14 yılda Şanlıurfa'ya 7,4 milyar TL tutarında tarımsal destek sağlandığını söyledi.
Özyavuz, yaptığı açıklamada, 2002-2016 yılları arasında Şanlıurfa'ya ayrılan tarımsal destek ödemelerinde rekor üstüne rekor kırıldığını belirtti. Destek ödemelerinin 14 yılda 8,3 kat artış gösterdiğini ifade eden Özyavuz, 2002 yılında 109,7 milyon TL olan tarımsal destek ödemelerinin 2016 yılında 908,2 milyon TL'ye yükseldiğini kaydetti.
Destek ödemelerinin bölge çiftçisinin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Mahmut Özyavuz, Şanlıurfalı üreticilere, 2002-2016 yılları arasında 982,2 milyon TL mazot desteği, 371,1 milyon TL gübre desteği, 89,2 milyon TL toprak analiz desteği ve 5,4 milyar TL prim desteği ödendiğini vurguladı.
Üretici desteklerden memnun
Şanlıurfa çiftçisine ödenen tarımsal destek miktarının toplamda 7,4 milyar TL'ye ulaştığını kaydeden Özyavuz, bölge üreticisinin, üretimden hasada, işlemeden satışa her aşamada verilen destekten gayet memnun olduğunu belirtti.
Son dönemde gübre ve yemde KDV'nin kaldırıldığını, mazot maliyetinin yarısı için destekleme verilmeye başlandığını vurgulayan Özyavuz, "Bütün bunların yanı sıra sertifikalı tohum ve fidan kullanımı ve üretimi 10 yıldır destekleniyor. Genç çiftçilere hibe desteği sağlanıyor. Kırsal kalkınma destekleri ile tarımsal üretim tesislerinin kurulmasına yüzde 50 hibe veriliyor. Ayrıca, Milli Tarım Projesi ile hem bitkisel üretim hem de hayvancılık desteklenirken, planlı ve yeterli üretim için önemli adımlar atılıyor. Bütün bu gelişmeler, hem şehrimiz hem de ülkemiz tarımının geleceği için umut vadediyor" diye konuştu.
(AK-SD-Y)

08.08.2017 09:59:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Harran'da üst yapı seferberliği
YEREL

HARRAN'DA ÜST YAPI SEFERBERLİĞİ
Bahçe keyfi Piazza'da doyasıya yaşanıyor
YEREL

BAHÇE KEYFİ PİAZZA'DA DOYASIYA YAŞANIYOR
Belediyenin hizmet binası sorununu masaya yatırıldı
YEREL

BELEDİYENİN HİZMET BİNASI SORUNUNU MASAYA YATIRILDI
Vali Erin Diyarbakır'a atanan Şanlıurfalı valiyle bir araya geldi
YEREL

VALİ ERİN DİYARBAKIR'A ATANAN ŞANLIURFALI VALİYLE BİR ARAYA GELDİ
Şanlıurfa'da deprem riski bulunan 300 konut yıkılıyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA DEPREM RİSKİ BULUNAN 300 KONUT YIKILIYOR
İbadethanelerin halı ihtiyacı karşılanıyor
YEREL

İBADETHANELERİN HALI İHTİYACI KARŞILANIYOR
Akçakale'de kıraç arazilere fıstık fidanları dikiliyor
YEREL

AKÇAKALE'DE KIRAÇ ARAZİLERE FISTIK FİDANLARI DİKİLİYOR
Harran'da kız çocukları okullara yönlendiriliyor
YEREL

HARRAN'DA KIZ ÇOCUKLARI OKULLARA YÖNLENDİRİLİYOR
Ceylanpınar'da Kan Bağışı Kampanyası
YEREL

CEYLANPINAR'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI