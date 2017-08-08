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Kepez'in meydanlarına Osmanlı çeşmesi

08 Ağustos 2017 Salı, 09:59
Kepez'in meydanlarına Osmanlı çeşmesi
Kepez'in meydanlarına Osmanlı çeşmesi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, ilçenin 5 ayrı noktasına anıtsal niteliği olan Osmanlı dönemi meydan çeşmeleri yapıyor. İlk çeşmenin yapımına Park Orman'da başlandı.
Kepez Belediyesi, Osmanlı'nın meydan çeşmesi kültürünü ilçeye kazandırıyor. Osmanlı Devleti'nde hayır sanatı olan 'çeşme ruhunu' yaşatmayı amaçlayan proje ile 5 ayrı noktaya 5 meydan çeşmesi, 1 tane de cadde çeşmesi yapılıyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Isparta'daki Ulu Camii Çeşmesi'nin bir benzeri olan çeşmenin inşaatını inceledi. Yetkilerden bilgi alan Tütüncü, çeşmelerin anıtsal niteliğe sahip, akıp geçen zaman içerisinde kıymetlenecek eserler olacağını söyledi.

Çeşmelerin anıtsal değeri olacak
Tütüncü, "Kepez'in farklı noktalarına meydan çeşmelerini kazandırıyoruz. İlkinin yapımını Park Orman'da başlattık. Çeşmeler ile anıtsal değeri olan, üzerindeki taş işçiliği elle yapılan sanat eserleri olacak. Çeşmelerimiz, bakanların estetik zevkini de tatmin edecek. İnsanlar görsel sanat eserine baktıklarında nasıl insanlar mutlu oluyorlarsa çeşmelerimize bakınca da aynı mutluluğu yaşayacaklar."

Çeşmelerden 100 yıl sonra su içilecek
Çeşmelerin, bulundukları yerin meydanını süsleyeceğini, insanlar için buluşma noktası olacağını aktaran Başkan Tütüncü, "Çeşmelerimiz, önünde hatıra fotoğrafının çekileceği güzel bir mekan haline gelecek. Kalıcı bir eser olarak çeşmelerimiz, belki yüz yıl sonra yine ayakta kalacak. Çeşmelerimiz 100 yıl sonra da insanlara su vermeye devam edecek" dedi.

Ecdadın taş sanatı estetiği Kepez'de
Kepez'i, su kültürüyle zenginleştireceklerine işaret eden Tütüncü, "Kepez'i atalarımızın meydan çeşmeleriyle buluşturuyoruz. Meydan çeşmelerimizi belediyenin önüne, Dokuma Park'a, Çelebi Sultan Mehmed Camii'nin yanına ve Tek Sarnıç Kent Parkı'na inşa ediyoruz. Tek Sarnıç'ta, cadde çeşmesinin bir örneğini de yapacağız. 5'i meydan çeşmesi, 1 'i cadde çeşmesi olmak üzere 6 çeşme yapacağız. Atalarımızın taş sanatını, estetiğini Kepez'in caddelerinde ve meydanlarında herkese göstereceğiz. Böylelikle kente farklı bir mana değeri katmış olacağız."

Çeşmeler nerelere yapılacak
Dokuma Park'a Emirgan Çeşmesi, belediye hizmet binası önüne Hacı Adil Bey Çeşmesi (Edirne), Park Orman'a Ulu Camii Çeşmesi (Isparta), Tek Sarnıç Kent Parkı'na Ulu Camii Çeşmesi (Bursa), Çelebi Sultan Mehmed Camii bahçesine Bosna Çeşmesi ve Tek Sarnıç Kent Parkı'na Emir Sultan Çeşmesi (cadde çeşmesi) yapılacak.
Belediye önüne kazandırılacak olan Hacı Ali Bey Çeşmesi'ne, Fuzuli'nin Su Kasidesi'nin bir mısrası da yazılacak.
(SÇ-SÇ-Y)

08.08.2017 10:01:36 TSI
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