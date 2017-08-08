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Genç Bak İş 2 proje toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Genç Bak İş 2 projesi Pi Gençlik Derneği, Bornova Belediyesi ve Bornova Gençlik Meclisi ortaklığında yürütülen proje toplantısına katılan Nevşehir Gençlik Merkezi İngilizce eğitmeni Fitnat Tavacı hazırlamış oldukları proje hakkında bilgiler verdi.

Tavacı, toplantıyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genç Bak-İş 2 Projesi Pi Gençlik Derneği, İzmir Bornova Belediyesi ve Bornova Gençlik Meclisi ortaklığında yürütülmekte ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir. Projenin konusu, genç işsizliği ve mesleki eğitim üzerinedir. Nevşehir Gençlik Merkezi de projenin katılımcı üyesidir diye konuştu. Gençlik Merkezi İngilizce eğitmeni Fitnat Tavacı, "Genç işsizliği son dönemde gerek Avrupa gerekse Türkiye için büyüyen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İş gücü piyasası ise, mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel bulamamaktan şikâyetçidir. İş gücü piyasasında arz ve talep arasında göze çarpan dengesizlik ve uyuşmazlık; bu sorunun temeline inilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Bu durum sonucunda ülkemizde mesleki eğitimin yaygınlaşması ve daha nitelikli hale gelmesi için gençlere yönelik bir politika oluşturulması gerekliliği doğmuştur. Bu doğrultuda gençlerin fikir ve görüşleri alınarak politika önerisinin belirlenmesi en doğru adımdır. Projenin amacı, mesleki eğitim üzerindeki engelleri tartışıp, bu konuda bir gençlik politikası üretmek ve ilgili karar alıcılara sunmaktır. Bu doğrultuda Türkiye'nin 81 ilinden gelen katılımcılar ile İzmir'de Bölgesel toplantılar gerçekleştirildi. Projenin nihai aşaması olarak Kasım 2017' de İzmir'de Ulusal Zirve gerçekleştirilecektir. Ulusal Zirve'ye Milli Eğitimi Bakanı, Milli Eğitim Müsteşarı, akademisyenler, iş adamları ve 81 ilden sivil toplum temsilcisi gencin katılması beklenmektedir. Ulusal zirvede yapılan çalışmalar konusunda bir gençlik politikası üretilecek ve ilgili karar alıcılara sunulacaktır."

(COŞ-SK)



08.08.2017 10:20:17 TSI

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