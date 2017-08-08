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Çeçenistan Parkına prefabrik çok amaçlı tesis inşa ediliyor



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Battalgazi Mahallesinde yer alan Çeçenistan Parkında çok amaçlı tesis inşa edildiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, Batalgazi Mahallesinde semt halkı ve esnaflar ile sohbet ederek Çeçenistan Parkını gezerek bu parkın günün hizmet şartlarına uygun hale getirileceğini kaydetti.

Çeçenistan Parkının Kayseri'nin ilk çok amaçlı ve büyük ölçekli parklarından biri olduğunu ve 1999 yılında inşa edildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Çeçenistan parkı ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Batalgazi Mahallemiz gelişmeye ve büyümeye müsait bir semtimizdir. Alt yapısı gelişmeye hazırdır 1950'li yıllarda kurulan bu semtimiz planlı olmasına rağmen gecekondu semti idi ancak son 1990 yılından itibaren yeni yapılanma özellikle 2000 li yıllardan sonra belediyenin öncülüğündeki kentsel dönüşüm ile çok katlı binaların yükseldiği bir yerleşim semtimizdir. Özellikle kooperatifler büyük ilgi göstermektedir. Dolayısı ile halkın yaşam şartları değişmekte ve gelişmektedir. Çeçenistan parkı da bu değişimden ve gelişimden nasibini almıştır. Bu amaç ile park içerisine prefabrik çok amaçlı bir tesis yapılmaktadır. Günün şartlarına cevap verememekte idi bundan dolayı yenilenme çalışması başlattık. Süs havuzu onarılarak ışıklandırıldı. Kamelyalar ve oturma bankları yenilendi. Otomatik sulama sistemi yerleştirildi. Çocuk oyun aletleri ve açık alan spor aletleri ile daha işlevsel hale getirilecektir"

Başkan Büyükkılıç, parkın tamamının 20 bin metrekare olduğunu ve bu parkın bir bakıma prestij parkları arasında yer alacağını sözlerine ekledi.

(SK)



08.08.2017 10:23:34 TSI

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