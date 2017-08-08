YEREL HABERLER / BİNGÖL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kadınlar, "Emek Çarşısı" ile aile bütçelerine destek olacak

Kadınlar, "Emek Çarşısı" ile aile bütçelerine destek olacak



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de yapımı tamamlanan Bingöl Belediyesi Kadın Emek Çarşısı ile kadınlar aile bütçelerine destek olacak.

Bingöl Valiliği ile Belediyesi tarafından kadınların el emeklerini kazanca dönüştürmesi için 190 metrekarelik alan üzerine inşa edilen 'Kadın Emek Çarşısı'ndaki 18 büfe için kura çekimi yapıldı. Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Korkutata, Veysel Koç ve belediye meclis üyesi Feyza Başak Koç'un katılımıyla düzenlenen programda, kuralar büfelerde el emeğini pazarlayacak olan kadınlar tarafından çekildi.

Girişimci kadınların kendi ürünlerini üç ay boyunca burada satışa sunacaklarını belirten meclis üyesi Koç, "Kadın emek çarşısı için başvuruda bulunan 120 girişimci kadın için kura çekimi yapıldı ve 3'er aylık zaman dilimi için listeler oluşturuldu. Bugün de dükkan tahsisi için kura çekimi gerçekleştirdik. Kadınlarımız dükkanlarının anahtarlarını teslim aldı. Kısa sürede dükkanlarının içerisini dizayn edip, ürünlerini yerleştirecekler" dedi.

Kadınların ürünlerini satarak, aile ekonomilerine katkıda bulunacaklarını kaydeden Koç, "Ekonomik gücünü eline alan kadın, güçlü kadındır. Güçlü kadın, mutlu kadındır. Amacımız kadınlarımızın aile içerisindeki gücünü ve mutluluğunu artırabilmektir. Evde yaptığı ürünü kazanca dönüştüren kadın aile ekonomisine de katkı sunacaktır. Kadın istihdamını ve girişimciliğini desteklemek adına bu projeyi gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Projenin hayata geçmesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milletvekilimiz Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve valiliğin destekleri ile yapıldığı aktarıldı.

(YA-HİV-AŞ-Y)



08.08.2017 10:37:48 TSI

NNNN

