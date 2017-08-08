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Erzincan'a yeni hastane müjdesi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Sağlık sektöründe özlenen kimliğine kavuşacak. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtyol Yerleşkesi yerine Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatları doğrultusunda en kısa zamanda 400 yataklı konforlu ve modern bir hastane inşasına başlama müjdesi verdi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy açıklamasında; "Geçen hafta Sayın Valimiz Ali Arslantaş ve Tıp Fakültesi Dekanımız ile birlikte Sayın Başbakanımızın yanına gittik. Erzincan'daki projeler ile ilimizde yapılması gerekenler konusunda bir sunum yaptık. Özellikle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtyol Yerleşkesi durumu konusunda fikirlerimizi sordu. Bizler fikir olarak bu bölgede eskiden beri hemşerilerimizin alışa gelmiş bir alışkanlığının olduğunu, hastanenin burada kalması ve devam etmesi fikrini uzun zamandır benimsiyoruz. Bu konuyu Sayın Başbakanımıza ilettik. Toplantıda Tıp Fakültesi Dekanımız hastanenin durumu ile ilgili olarak bir sunum yaptı. Erzincan'ın sağlığı nereye gidiyor? Erzincan'da yatak kapasitesinin ne kadar olması gerektiği ileri ki yıllardaki nüfus durumuna göre kaç yatak kapasitesi olması gerektiği ile ilgili bir sunum yaptı. Tıp Fakültesi Dekanımızın yapmış olduğu sunum da gördük ki bu yeni yapılan 250 yataklı hastanenin dışında da bir 300 veya 400 yataklı hastaneye ihtiyacımız var. Bu bilimsel olarak açıklandı. Bize çevre illerden gelen hastalar, üniversitemizde ki öğrenci sayılarının artması, askeri hastanenin kapanması ayrıca Erzincan'a yapılacak olan 5 bin yataklı cezaevinin inşasının başlaması ile birlikte Erzincan'da ciddi bir nüfus artışı olacağı için ileriki yıllara göre de planlanması gerekiyordu. Sayın Başbakanımız bu konuyu kabullendiğini ve bir değerlendirme yapacağını belirtti. Sayın Başbakan bizleri arayarak hastanenin konusu hakkında bizlere bilgi verdi Sağlık Bakanlığından bir heyet gelerek bu arsa üzerinde yeni bir değerlendirme yapacak ve yaklaşık 300 ile 400 yatak arası yeni bir hastanenin yapımına eş zamanlı olarak başlanmış olacak. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesinin ihalesi yapıldı. Orası büyük ihtimal bittikten sonra burası oraya taşınacak. Buranın yerine de hemen projeleri hazırlanan hastanenin ihalesinin yapılıp temeli atılacak. Bizler şuan en az 30 yılı planlamış oluyoruz. Burada en büyük teşekkürü Sayın Başbakanımıza yapmak zorundayız. Erzincan'ımızın sağlık yönünden istenilen arzu edilen bir seviyeye geleceğinin müjdesini şimdiden hemşerilerimize veriyorum" dedi.

(FG-AA-Y)



08.08.2017 10:40:43 TSI

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