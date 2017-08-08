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Yemek Tasarım Atölyesi Tamamlandı

- Muğla Büyükşehir Belediyesince kırsal kalkınmayı hedefleyen 'Atölye Muğla Bir' projesi kapsamında 1 ilçede yöre halkının katılımı ile atölye çalışması başlattı.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Turizm ve tarımın tetikleyici güç olduğu Muğla'da, kırsal kalkınmayı güçlendirmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Atölye Muğla Bir projesi, birlikte kalkınmak için birlikte üretim yaklaşımını benimsiyor, tarımsal çeşitliliği ve katma değeri destekleyen program ve projeler, üretenler ve tüketenler ile birlikte geliştiriliyor.

13 tasarım disiplininden katılımcılar, Muğla'nın 13 ilçesinde buluşuyor. Atölye Muğla Bir, yaz boyunca kentin birbirinden farklı karakterdeki 13 ilçesinde, kırsal kalkınmayı hedefleyen 13 atölye düzenliyor. Son olarak Atölye Muğla Bir, sepet projesi kapsamında Datça İlçesi'nde Hızırşah Köyü'nde Yemek Tasarım Atölyesi düzenledi. Atölyede katılımcılar, Muğla'ya özgü lezzetlerin sağlıklı ambalajlar kullanılarak ve marka değeri yükseltilerek sunumu, üretici pazarlarında kullanılabilecek Muğla markası tasarımı amacıyla bir araya geldiler.

Yemek Tasarım Atölyesi kapsamında, Sındı Köyü kooperatifinden 41 çeşit badem ile ilgili bilgiler alındı, sepet ustaları ile buluşan tasarımcılar mesleğin nasıl yapıldığını gözlemledi ve Datça'nın yerel tarifini araştırarak Datça Bademi ile yeni lezzetler tasarladılar. Atölye Muğla Bir, yaz boyunca Muğla'nın 13 ilçesinde kırsal kalkınma amacıyla kamplar düzenlemeye devam edecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler muglabir.com adresini inceleyebilirler.

(BT)



08.08.2017 10:45:29 TSI

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