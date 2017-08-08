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Pazaryeri ilçesi yenilenmeye ve değiştirilmeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi değişmeye ve yenilenmeye devam ediyor.

Pazaryeri'nde belediye ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizi değiştirmeye geliştirmeye devam ediyoruz. İlçemizdeki yol çalışmalarını tamamladıktan sonra ilçemizin Bilecik girişini ve Bursa girişini güzelleştirdik. Sıra Pazaryeri'ndeki kaldırımlara geldi. İşlerimizi planlı programlı ve halkımızın ihtiyaç durumuna göre yapıyoruz. İlçemizdeki 8 bin metrekare kaldırımı Pazarcık'ımıza yakışır vaziyete getiriyoruz. Sokum çalışmalarına başladık kaldırımları. Pazaryerispor'un rengi olan mavi beyaz olarak kilitli parke çalışması yapacağız. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için engelli platformu oluşturacağız. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(DA-Y)



08.08.2017 11:00:27 TSI

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