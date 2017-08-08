YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şifa kaynağı kekik otunu dağlardan toplayıp satıyorlar

Şifa kaynağı kekik otunu dağlardan toplayıp satıyorlar



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Değirmendere köyünde yaşayan vatandaşlar dağlardan kekik toplayıp pazarda satarak geçim sağlıyorlar.

Şaphane ilçesi Değirmendere köyü sakinleri temmuz ve ağustos aylarında Şaphane dağı ve Akdağ'da bol miktarda bulunan kekik otunu toplayıp kurutup Gediz, Şaphane ve Simav pazarlarına götürüp satarak ek gelir elde ediyorlar.

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, ''Bölgede yaşayan vatandaşların tamamen doğal olan kekik otunu dağlardan toplayıp kurutuyorlar. Şaphane ve yakın ilçelerde bulunan pazarlarda kilosunu 40 ile 50 liradan satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Doktorların baş ağrısını geçirir. balgam söktürür, bu sayede sinüslerin ve bronşların temizlenmesini sağlar dediği kekik tamamen organik olarak Şaphane dağlarında ve Akdağ'da bol miktarda mevcuttur'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE



08.08.2017 11:01:48 TSI

NNNN

