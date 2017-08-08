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Kadın Destek ve Gençlik merkezleri becerileri geliştiriyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) -Şanlıurfa'da kadınlar el becerilerini geliştirerek, aile bütçelerine katkı verirken, gençler ise yeteneklerini geliştirerek spor yapma imkanı buluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 9 kadın destek merkezi ile 3 gençlik merkezinde, kadınlar meslek, gençler ise sanatsal yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Kadın destek merkezinde dikiş nakı, gibi çeşitli kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor, hem de aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Gençlik merkezinde bilgisayar, gitar, bağlama, resim, Kur'an-ı Kerim, masa tenisi gibi kurslara katılan gençler ise kötü alışkanlıklardan uzaklaşırken, çeşitli sanat dallarında kendilerini geliştirme imkanı yakalıyor. Sosyal yaşamada aktif olarak katılan gençler, spor yeteneklerini de geliştiriyor.

Başkan Çiftçi, kadınları ve çocukları yalnız bırakmıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, her fırsatta Kadın Destek ve Gençlik merkezlerini ziyaret ederek, onları yalnız bırakmıyor. Çiftçi, son olarak Genel Sekreter Abdulkadir Açar ile birlikte Hayat-i Harrani Mahallesindeki Kadın Destek Merkezi ile Gençlik Merkezini ziyaret etti. Başkan Çiftçi burada dikiş-nakış kursundaki kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyer kadınların yaptığı ürünler hakkında bilgiler alan Başkan Çiftçi, daha sonra aynı mahallede bulunan gençlik merkezine geçti.

Bilgisayar, Gitar, Bağlama, Resim, Kuran kursu, Masa tenisi kursuna katılan öğrencilerle de buluşan Başkan Çiftçi, merkezde yapılan çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Gençlik merkezlerinde açılan kursların önemini anlatan Başkan Çiftçi, öğrencilere derslerine çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Başkan Çiftçi, öğrencilerle masa tenisi oynayarak güzel vakit geçirdi. Ziyaret, Başkan Çiftçi'nin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekmesiyle son buldu.

(AK-SD-Y)



08.08.2017 11:09:44 TSI

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