Hisarcık Belediye otelinde bakım, onarım çalışması
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Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait otelde bakım onarım çalışmasının devam ettiği bildirildi.
Cumhuriyet Meydanındaki otelde başlatılan bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarının 15 gün içinde tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,"Otelin işletme sahibiyle yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle bir süredir kapalı bulunan mülkiyeti belediyemize ait otelimizin çatı yenileme işlemi tamamlandı. Boya, bakım, onarım işlemleri ve mefruşatın yenilenmesiyle oteli yaklaşık 15 gün sonra halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.(MA-EFE)
08.08.2017 11:39:15 TSI
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