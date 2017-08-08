Sahil Güvenlik uçağı 57 Suriyeliyi denize açılmadan fark etti
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik uçağının fark ettiği 57 Suriyeli sığınmacı denize açılamadan yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; dün sabah tarihinde saat 05.23'te devriye görevini yerine getiren Sahil Güvenlik uçağı tarafından Aydın'ın Didim ilçesi Tuz Burnu kuzeyinde denize çıkmak için hazırlık yapan bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından denizde
hareket halinde tespit edilen lastik bot durdurularak içerisindeki 14'ü erkek, 13'ü kadın ve 27'si çocuk Suriye uyruklu 54 sığınmacı yakalandı.
(MB-Y)
08.08.2017 11:40:21 TSI
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