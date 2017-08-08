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İncirin başkenti Aydın'da taze incir ihracat başladı

08 Ağustos 2017 Salı, 11:39
İncirin başkenti Aydın'da taze incir ihracat başladı
İncirin başkenti Aydın'da taze incir ihracat başladı

(Fotoğraflı)

Ali Soydemir
AYDIN (İHA) - Dünyada ve Türkiye'de taze incirin başkenti olarak bilinen Aydın'ın Buharkent ilçesinde taze incir ihracatı başladı.

Taze incirde marka olan Aydın'ın Buharkent İlçesinde hasat heyecanı sürüyor. Bu sezonda da bereketli bir hasat beklediklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent birçok özelliği ile taze incirin başkentidir. Erkenci hasadı, kalitesi, aroması ile ünlü Aydın'a özgü Sarı Lob İncir'imizin hasadı ile birlikte ihracatı da büyük bir hızla sürüyor. Yaklaşık 10 gün önce başlayan hasat ve ihracatta yoğun bir telaş içerisine girdik. Toptan ticareti Türkiye'de sadece Buharkent'te yapılan taze incir ilçemizin de bir kültürü haline gelmiştir. Türkiye'nin dört bir yanında görmüş olduğunuz veya satın aldığınız taze incirler mutlaka Buharkent menşeilidir. Kur'an-ı Kerimde adı da geçen kutsal meyvemiz olan incirimiz aynı zamanda narin bir meyvedir. Her türlü iklim şartından etkilenmektedir. İncir olarak birçok özellikleri var ama biz ağırlıklı olarak taze tüketilmesi konusundaki özelliğini öne çıkartmaya çalışıyoruz. Bu sene de iyi bir rekolte bekliyoruz. Bu lezzeti herkes tatmalı. Taze incir denince Buharkent inciri akla geldiği için biz bunu önemsiyor ve festivalle de tanıtmaya devam ediyoruz. Taze İncirimiz ve Şirin Buharkent'imizin tanıtımı için düzenlediğimiz Uluslar Arası 13. Taze İncir Festivali'ne uzak-yakın herkesi davet ediyor ve festivalimize bekliyoruz" dedi.

Avrupa, Japonya ve Irak'a gönderiliyor
Yaklaşık 10 gün önce ihracatı başlayan Taze İncirin Türkiye'nin tamamı başta olmak üzere özellikle Irak ve Arap ülkelerine yolladıklarını ifade eden Buharkentli tüccarlardan Ağaoğlu Tarımın yetkililerinden Hüseyin Altıntaş, "Sarı Lob incirimizle birlikte Siyah İncirimiz Japonya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderilmektedir. Bize nereden talep gelirse biz oraya incir gönderiyoruz. Tamamen doğal ortamda üretilen bu incir sağlık için de oldukça faydalı. Omega-3-6 gibi vitaminlerin yanı sıra vücuda olan faydaları saymakla bitmez. Bu sene ihracatta iyi beklentilerimiz var. Yağışa rağmen incirimizin genel kalitesinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Belediyemizin sayesinde de zaten tanıtımı yapıldığı için incirimiz tanınıyor. Herkesi incirimizden tatmaya bekliyoruz" dedi.

Haftada 4-7 tır arası taze incir ihraç ediliyor
Buharkent incirini üretici ve tüccardan satın aldıktan sonra Sultanhisar'da işleyerek paketleyip ihracat yapan bir diğer firma olan Tayang Tarım İşletme Müdürü Tarık Burçak, "26 temmuzdan bu yana Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Taze incirde Avrupa daha çok talep ediyor. Sarı Lop incirde haftada 4 tır, taze siyah incirde ise 7 tır ihracat yapıyoruz. Bu sene hem rekolte hem de fiyatlar güzel" dedi.
(AS-MB-Y)

08.08.2017 11:41:42 TSI
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