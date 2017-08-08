Tavşanlı'da trafik eğitimi
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Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğünün 'çocuklar için trafik eğitimi' projesi kapsamında camilerde Yaz Kur'an Kursu eğitimi gören çocuklara trafik eğitimi veriliyor.
2013 yılından bu yana verilen trafik eğitimleri kapsamında bu yıl Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yaz Kur'an Kursları'nda öğrenim gören çocuklara yönelik 15 camii ve Kur'an kursunda trafik eğitimi veriliyor.
Camilerde ve Kur'an Kursları'nda çocuklara bisiklet ve motosiklet kullanımı başta olmak üzere dikkat etmeleri gereken trafik kuralları anlatılarak bilgilendiriliyor. Bu kapsamda Tavşanlı'da yaklaşık bin 300 çocuk camilerde trafik eğitimi aldı. (Tİ - EFE)
08.08.2017 11:49:22 TSI
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