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Cizre arıtma tesisi tamamlanma aşamasına geldi



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Cizre Belediyesi ve Devlet Su İşleri'nin birlikte kurduğu arıtma tesisinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, tesisin inşaatı 2017 yılı sonunda tamamlanarak, ilçeye kesintisiz su akışı sağlanacak.

Cizre Belediyesi, kentteki içme ve kullanma suyuna kalıcı çözüm getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Cizre Belediyesinden yapılan açıklamada, inşaat çalışmalarının yüzde 80 oranında tamamlandığı, arıtma tesisinin hizmete girmesi ile ilçenin su sorununun ortadan kalkacağı belirtildi. Cizre Belediyesi ve DSİ'nin birlikte kurduğu tesisin 2017 yılı sonunda tamamlandıktan sonra Cizre Belediyesine devredileceğine dikkat çekilen açıklamada, ilçeye kesintisiz su akışı sağlanacağı kaydedildi.

Proje çerçevesinde, debimetre odası, giriş ve havalandırma yapısı, hızlı karıştırma yapısı, yavaş karıştırma yapısı, durultucu, hızlı kum filtresi, filtre geri yıkama suyu tankı, klor temas tankı, temiz su deposu ve manevra odası, klor binası, filtre geri yıkama suyu tutma tankı, çamur yoğunlaştırma tankı, belt filtre, kimya binası, idare binası, trafo jeneratör binası, giriş kontrol binası, fosseptik, ısı merkezi, çıkış debimetre yapısı, servis yolları, saha tanzimi ve himaye çiti, enerji nakil hattı, tesisat galerisi, saha borulama, drenaj sistemi, arıtma tesisi tahliye sularını kuru dereye taşıyacak tahliye hatları işlerinin de yapılacağı öğrenildi.

(AY-MP-Y)



08.08.2017 12:42:07 TSI

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