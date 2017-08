YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dünya müziği Nilüfer'de

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, bu yıl üçüncü kez uluslararası standartlarda bir müzik festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Nilüfer Müzik Festivali bu yıl da on binlerce müzik tutkununu Balat Atatürk Ormanı'nda müzisyenlerle buluşturacak. 4 gün sürecek festival için hazırlıklar son aşamaya geldi. Müzik Festivali'nde bu yıl, 12 ülkeden 60'ın üzerinde müzisyen sahne alacak. Festivalde 15 bin kişi de kamp yapacak. Bu yıl yaklaşık 120 bin kişinin katılmasının beklendiği festival, her türden müzikal beğeniye hitap edecek. Geçtiğimiz yıl festivalin ana isimlerinden Duman, bu yıl yine aynı sahnede festivalcileri coşturacak. Adamlar, Gaye Su Akyol, Gevende, İnsanlar, Büyük Ev Ablukada: Fırtınayt, Jakuzi, The Away Days, In Hoodies, Hedonutopia, Hey Douglas ve Flört'ün de aralarında bulunduğu isimlerin yanı sıra saksafonuyla birbirinden farklı projelere imza atan müzisyen İlhan Erşahin de festivalde sahne alacak.

Festivalin uluslararası isimleri arasında Roosevelt, La Caravane Passe, Chico Trujillo ve 47Soul yer alıyor. Nilüfer Müzik Festivali'nin ilk yıl sahnesinde ağırladığı, festivalcilerden de tam not alan hip-hop, reggae, dub, rock, ska ve balkan ezgilerini birleştiren, gürültücü ve eğlenceli Bosna Hersekli grup Dubioza Kolektiv, bu yıl Makedonya'nın ünlü trompetçisi Dzambo Agusev ile birlikte yeniden hayranları ile buluşacak.

Türk müzikseverlerle en son 2013 yılında buluşan Newcastle menşei müzik grubu Maximo Park, hareketli ve basit temalar eşliğinde enerjik, aynı zamanda fazlasıyla canlı sahne performansıyla festivalcilere unutulmaz bir konser verecek. Altıncı albümü Risk to Exist'i bu yıl yayımlayan grup, yeni albümünün turnesi kapsamında Nilüfer'de sahne alacak.

Festivalin bir diğer ağır topu Erik Truffaz. Truffaz, Nilüfer Müzik Festivali'ne özel iki farklı sahnede sevenleriyle buluşacak. Festivalin sürprizi ise ünlü müzisyenin, İlhan Erşahin ile iş birliğinden doğan proje olacak.

Katalan rumbasını, Latin ritimleri ve ska ile birleştiren La Pegatina da, dur durak bilmez sahne performansı ve önüne geçilmez neşesiyle festivalin ilk akşam konukları arasında olacak.

Filistin'in geleneksel sokak dansı ve müziği Dabke'yi, elektronik tempo ile harmanlayan Filistin kökenli 47Soul de Nilüfer Müzik Festivali'nde izleyici ile buluşacak. Dario Faini imzalı müzikal proje Dardust, minimal piyano ritimlerini modern elektronik dünyayla yan yana getirecek. Katalonya'nın en popüler grubu olarak da tanımlanan Txarango da yeni albümü ElCorDeLaTerra ile seyirciyle buluşacak. Daha birçok şarkıcı Nilüfer Müzik Festivali sahnesinin konukları arasında.

Nilüfer Müzik Festivali alanında, müziğin yanı sıra gün içinde çeşitli atölyeler ve yarışmalar düzenlenecek. Bu yıl "Sorumlu Üretim, Sorumlu Tüketim" mesajıyla gerçekleşecek olan festivali özgün kılan bir diğer özellik de, festival alanında fast food yiyeceklerin olmaması.

