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Denizli Valisi'nden halk günü



(Fotoğraflı)



Halit Özdemir

DENİZLİ (İHA)- Denizli Valisi Hasan Karahan, halk gününde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Denizli Valiliği tarafından her ayın ikinci haftası Salı günü gerçekleştirilen ''Halk Günü'' buluşması Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Denizli Valisi Hasan Karahan, Vali Yardımcısı Kemal İnan, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Daire Müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar sorunlarını ve şikayetlerini Vali Karahan'a ilettiler. Halk gününde Vali Karahan'a sorunlarını anlatan vatandaşlar özellikle bireysel ve mahallelerinde bulunan sorunların çözümü noktasında destek istediler. Vali Karahan, sorunların birebir iletmek isteyen iki yaşlı kadını, vali yardımcısının koltuğuna alarak, görüştü, sorunlarını dinledi. Vatandaşların sorularını dinleyen Vali Karahan, sorunların çözümü için talimat verdi.

(HÖ-SÇ-Y)



08.08.2017 13:02:26 TSI

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