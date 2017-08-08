YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümüşhane'yi Cazibe Merkezi Programı heyecanı sardı

Gümüşhane'yi Cazibe Merkezi Programı heyecanı sardı

- GTSO Başkanı İsmail Akçay:

- "Gümüşhane'yi tercih eden yatırımcılar pişman olmayacaklar"

- "55 projede Gümüşhane'nin adı geçiyor"



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Başbakan Binali Yıldırım tarafından kısa süre içerisinde açıklanması beklenen Cazibe Merkezleri programını heyecanla beklediklerini söyledi.

Aralarında Gümüşhane'nin de bulunduğu 23 ilde önemli teşvikler verilmesi öngörülen Cazibe Merkezleri programında başvuruların değerlendirilme süreci sona erdi.

Önümüzdeki günlerde Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanması beklenen programı değerlendiren Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgeyle Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi Başkanlığına Gümüşhaneli hemşehrileri Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın getirildiğini hatırlattı.

Cazibe Merkezleri programının koordinasyonun Fikri Işık gibi devleti, milleti ve iş dünyasını tanıyan birisine verilmesini büyük bir şans olarak değerlendiren Akçay, "Fikri bey gerçekten özel sektörü de devleti de çok iyi tanıyan iyi bir devlet adamı ve hemşehrimiz. Onun görevlendirilmesini bir şans olarak görüyorum" dedi.



"OSB'de arsalarımız hazır"

Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında projesi kabul edilen yatırımcılar için altyapısı hazır olan arşların mevcut olduğunun altını çizen Akçay, "O konuda bir sıkıntı yaşamayacağız. Cazibe merkezleri kapsamında Gümüşhane'de yatırım yapmak için proje sunanlardan projesi kabul edilen firmalar Gümüşhane'de arsa sorunu yaşamayacaklar. Bu ilimiz ekonomisine, kalkınmasına, istihdama destek verecek önemli bir faktördür" dedi.



"Gümüşhane'yi tercih eden yatırımcılar pişman olmayacaklar"

Gümüşhane olarak heyecanla projelerin açıklanmasını beklediklerini kaydeden Akçay, "Rantabl olan projeler mutlaka ilgili kurum tarafından değerlendirilerek onaylanacaktır. Onlar da ilimize geldiğinde OSB'de hazır olan arsalarımızı onlara tahsis etmeye hazırız. Başta sayın Valimiz olmak üzere Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımızla yatırımcılarımızın önünde, onların sorunlarını aşmak, onlara yardımcı olmak, problemlerini çözmek adına bütün gayretlerini göstereceklerine inanıyorum. Bunu zaten her söylemlerinde ifade ediyorlar. Gümüşhane'yi tercih eden yatırımcılar pişman olmayacaklar" diye konuştu.



"55 projede Gümüşhane'nin adı geçiyor"

Net olmamakla birlikte Gümüşhane'nin adının geçtiği 55 projenin Kalkınma Bakanlığına sunulduğu bilgisinin ellerinde olduğunu paylaşan Akçay, "Niye bu kadar projede adı geçiyor? Bir yatırımcı o projesini uygulayabileceği 3 ili müracaat dosyasına yazıyor. Bu nedenle 55 projede Gümüşhane'nin adı geçiyor. Bu 55 proje sadece Gümüşhane için müracaat edildi anlamına gelmiyor. Hükümetimiz bir sektör planlaması yapmış olabilir. Gereksiz fabrikaların kurulmaması için bu 3 il önlemi alınmış olabilir. Bunun acı örneğini un fabrikalarıyla yaşadık. Türkiye'de şuanda çalışan ve çalışmayan bin 200 tane un fabrikası var ama Türkiye'nin ihtiyacı olan 350 tane. Onun için bu tür yanlış yatırımlarla kaynakların israf olmasına meydan vermemek için hükümetimiz bir projeyi 3 ile müracaat ettirdi. İllere yapılacak olan gereksiz yatırımları da engellemiş olacak" ifadelerini kullandı.



"Cazibe merkezleri projesi Gümüşhane ekonomisine önemli katkı sağlayacak"

Gümüşhane'ye 5 ile 10 arasında proje gelmesi halinde şehirde işsizlikten bahsetmenin mümkün olmayacağını ve devamında mutlaka il dışından göç alınması sonucu istihdam sağlama konusunda nüfus artışı olacağını ifade eden Akçay, açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Cazibe merkezlerinde projenin kabul edilebilmesi için en az 35 kişinin istihdamı şart koşuldu. Ama bazı projeler var ki 200-250 kişi istihdam edecek projeler var. Cazibe Merkezleri programından biz Gümüşhane olarak umutluyuz. Gümüşhane'yi tercih eden yatırımcılar da asla pişman olmayacak. Cazibe merkezleri projesinin uygulanmasında Gümüşhane ekonomisine önemli katkı sağlanacağını gözle göreceğimize inanıyorum."

(RE-ÖS-Y)



08.08.2017 13:13:13 TSI

NNNN

