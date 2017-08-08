YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor

Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, Belediye Başkanı Turgay Şirin'in talimatlarıyla sürdürdüğü 19 mahalle 101 sokağı kapsayan yol yenileme ve yapım çalışmalarını ara vermeden devam ettirirken, bir yandan da eğitime verilen destek kapsamında Namık Kemal İlkokulu bahçesinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Turgutlu Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında başlatılan çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.



Üç sokak daha yepyeni bir görünüme kavuşacak

Turgutlu Belediyesi, Belediye Başkanı Turgay Şirin'in talimatlarıyla sürdürdüğü 19 mahalle 101 sokağı kapsayan yol yenileme ve yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yıldırım Mahallesi Hacı Bayram Veli ve Şair Ahmet Kabaklı Sokak ile Yedieylül Mahallesi Sergen Sokak'ta yaklaşık 2 bin metrekarelik parke ve bordür döşeme çalışmaları başladı.

Acil sorunlara kalıcı çözüm getirmeye devam eden Turgutlu Belediyesi, 19 mahalle 101 sokakta başlattığı yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Şehrin dört bir yanında hummalı çalışma içerisinde olan Belediye ekipleri bu kapsamda Yıldırım Mahallesi Hacı Bayram Veli ve Şair Ahmet Kabaklı Sokaklar, Yedieylül Mahallesi Sergen Sokak'ta başlattığı yaklaşık 2 bin metrekarelik parke ve bordür çalışmalarıyla sokakları yeni görünüme kavuşturmaya hazırlanıyor. Gerek doğalgaz, gerekse elektrik sisteminin yer altına alınması gerekse hava şartlarından dolayı yılların verdiği yıpranmanın şehrin muhtelif yerlerindeki yolları kullanılamaz hale getirdiğini söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "İlçemizin sorunlarının yakinen takipçisi olduğumuz gibi çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte yaşadığımız şehrimizin yollarıyla kaldırımlarıyla bir bütünlük içerisinde kullanıma elverişli olması adına bilindiği üzere sorunların yaşandığı 19 mahalle 101 sokağımızda yol yenileme seferberliği başlattık. Sağlıklı alt yapıya kavuşmuş, üst yapısıyla da kullanışlı yollarımızı bir bir halkımızın hizmetine sunuyoruz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.



Namık Kemal İlkokulu'ndaki çalışmalar devam ediyor

Turgutlu Belediyesi, Namık Kemal İlkokulu bahçesinde başlattığı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta tamamen kaldırılan eski asfaltın ardından parke taşı döşemelerine başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bahçenin yenilenen haliyle eğitime hizmet vereceğini söyleyen Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Öğrencilerimizin iyi bir eğitim alabilmeleri adına dün olduğu gibi bugün de seferberiz" dedi.

Turgutlu Belediyesi Namık Kemal İlkokulu bahçesinin kullanıma elverişsiz olan zemininde başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak okul bahçesinin zemini Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılırken, dolgu çalışması yapıldı. Dolgu çalışmasının ardından parke taşı döşeme çalışmalarına başlanıldığını belirten Başkan Şirin, "Bilindiği üzere okul bahçe zemininin öğrenciler için kullanışsız oluşu ve kış aylarında yağmur sularının birikmesiyle öğrencilerimiz bahçede rahat hareket edemiyor, bahçeyi sağlıklı bir şekilde kullanmıyordu. Bizler de sorunu yakinen takip etmiş, okul yönetiminin ve velilerin isteğiyle bahçede bir çalışma başlattık. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin metrekare parke taşı döşeyerek okul bahçesini daha sağlıklı bir şekilde öğrencilerin kullanımıma açacağız. Söz verdiğimiz gibi okulumuzun sıkıntısını gideriyoruz. Birkaç gün içerisinde okul bahçesi yeni görünümüne kavuşmuş olacak" dedi.

(SC-Y)



08.08.2017 13:21:36 TSI

NNNN

