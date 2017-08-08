ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor

08 Ağustos 2017 Salı, 13:19
Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor
Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, Belediye Başkanı Turgay Şirin'in talimatlarıyla sürdürdüğü 19 mahalle 101 sokağı kapsayan yol yenileme ve yapım çalışmalarını ara vermeden devam ettirirken, bir yandan da eğitime verilen destek kapsamında Namık Kemal İlkokulu bahçesinde yürütülen çalışmalar sürüyor.
Turgutlu Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında başlatılan çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

Üç sokak daha yepyeni bir görünüme kavuşacak
Turgutlu Belediyesi, Belediye Başkanı Turgay Şirin'in talimatlarıyla sürdürdüğü 19 mahalle 101 sokağı kapsayan yol yenileme ve yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yıldırım Mahallesi Hacı Bayram Veli ve Şair Ahmet Kabaklı Sokak ile Yedieylül Mahallesi Sergen Sokak'ta yaklaşık 2 bin metrekarelik parke ve bordür döşeme çalışmaları başladı.
Acil sorunlara kalıcı çözüm getirmeye devam eden Turgutlu Belediyesi, 19 mahalle 101 sokakta başlattığı yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Şehrin dört bir yanında hummalı çalışma içerisinde olan Belediye ekipleri bu kapsamda Yıldırım Mahallesi Hacı Bayram Veli ve Şair Ahmet Kabaklı Sokaklar, Yedieylül Mahallesi Sergen Sokak'ta başlattığı yaklaşık 2 bin metrekarelik parke ve bordür çalışmalarıyla sokakları yeni görünüme kavuşturmaya hazırlanıyor. Gerek doğalgaz, gerekse elektrik sisteminin yer altına alınması gerekse hava şartlarından dolayı yılların verdiği yıpranmanın şehrin muhtelif yerlerindeki yolları kullanılamaz hale getirdiğini söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "İlçemizin sorunlarının yakinen takipçisi olduğumuz gibi çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte yaşadığımız şehrimizin yollarıyla kaldırımlarıyla bir bütünlük içerisinde kullanıma elverişli olması adına bilindiği üzere sorunların yaşandığı 19 mahalle 101 sokağımızda yol yenileme seferberliği başlattık. Sağlıklı alt yapıya kavuşmuş, üst yapısıyla da kullanışlı yollarımızı bir bir halkımızın hizmetine sunuyoruz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Namık Kemal İlkokulu'ndaki çalışmalar devam ediyor
Turgutlu Belediyesi, Namık Kemal İlkokulu bahçesinde başlattığı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta tamamen kaldırılan eski asfaltın ardından parke taşı döşemelerine başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bahçenin yenilenen haliyle eğitime hizmet vereceğini söyleyen Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Öğrencilerimizin iyi bir eğitim alabilmeleri adına dün olduğu gibi bugün de seferberiz" dedi.
Turgutlu Belediyesi Namık Kemal İlkokulu bahçesinin kullanıma elverişsiz olan zemininde başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak okul bahçesinin zemini Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılırken, dolgu çalışması yapıldı. Dolgu çalışmasının ardından parke taşı döşeme çalışmalarına başlanıldığını belirten Başkan Şirin, "Bilindiği üzere okul bahçe zemininin öğrenciler için kullanışsız oluşu ve kış aylarında yağmur sularının birikmesiyle öğrencilerimiz bahçede rahat hareket edemiyor, bahçeyi sağlıklı bir şekilde kullanmıyordu. Bizler de sorunu yakinen takip etmiş, okul yönetiminin ve velilerin isteğiyle bahçede bir çalışma başlattık. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin metrekare parke taşı döşeyerek okul bahçesini daha sağlıklı bir şekilde öğrencilerin kullanımıma açacağız. Söz verdiğimiz gibi okulumuzun sıkıntısını gideriyoruz. Birkaç gün içerisinde okul bahçesi yeni görünümüne kavuşmuş olacak" dedi.
(SC-Y)

08.08.2017 13:21:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hastalar daha az röntgen ışınına maruz kalacak
YEREL

HASTALAR DAHA AZ RÖNTGEN IŞININA MARUZ KALACAK
Vali Güvençer konuklarını ağırladı
YEREL

VALİ GÜVENÇER KONUKLARINI AĞIRLADI
MASKİ denetimlerden taviz vermiyor
YEREL

MASKİ DENETİMLERDEN TAVİZ VERMİYOR
Kızılay, büyükşehirin tahsis ettiği araçla 2 bin 400 ünite kan topladı
YEREL

KIZILAY, BÜYÜKŞEHİRİN TAHSİS ETTİĞİ ARAÇLA 2 BİN 400 ÜNİTE KAN TOPLADI
Manisa'nın atık sorunları masaya yatırıldı
YEREL

MANİSA'NIN ATIK SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Salihli'nin sultanları filede yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL

SALİHLİ'NİN SULTANLARI FİLEDE YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Veteriner hekimlere e-reçete anlatıldı
YEREL

VETERİNER HEKİMLERE E-REÇETE ANLATILDI
Başkan Kayda, halk gününde vatandaşları dinliyor
YEREL

BAŞKAN KAYDA, HALK GÜNÜNDE VATANDAŞLARI DİNLİYOR
MASKİ'den açıklama geldi: &quot;Fatih Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları yönetmeliğe uygun&quot;
YEREL

MASKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ: "FATİH CADDESİ'NDEKİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI YÖNETMELİĞE UYGUN"
İzinsiz el broşürlerine cezai işlem
YEREL

İZİNSİZ EL BROŞÜRLERİNE CEZAİ İŞLEM
Dağhacıyusuf Mahallesinde 7 kilometrelik soğuk asfalt
YEREL

DAĞHACIYUSUF MAHALLESİNDE 7 KİLOMETRELİK SOĞUK ASFALT
Manisalı güreşçi Şili'de Türkiye'yi temsil edecek
YEREL

MANİSALI GÜREŞÇİ ŞİLİ'DE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
Muradiye Meydan Projesi başladı
YEREL

MURADİYE MEYDAN PROJESİ BAŞLADI
Musalar Yeniköy'ün ova yollarında hummalı çalışma
YEREL

MUSALAR YENİKÖY'ÜN OVA YOLLARINDA HUMMALI ÇALIŞMA
Çepnibektaş Mahallesi'nde alyapı mesaisi
YEREL

ÇEPNİBEKTAŞ MAHALLESİ'NDE ALYAPI MESAİSİ
Şehzadeler Belediyesinden süs havuzu uyarısı
YEREL

ŞEHZADELER BELEDİYESİNDEN SÜS HAVUZU UYARISI
Gördes'in 4 mahallesine 27 adet menfez
YEREL

GÖRDES'İN 4 MAHALLESİNE 27 ADET MENFEZ
Merhum Başkan Varlıakman mezarı başında anıldı
YEREL

MERHUM BAŞKAN VARLIAKMAN MEZARI BAŞINDA ANILDI
Mezarlıklarda hummalı çalışma
YEREL

MEZARLIKLARDA HUMMALI ÇALIŞMA
Şehzadeler'de altyapı dönüşümü
YEREL

ŞEHZADELER'DE ALTYAPI DÖNÜŞÜMÜ
Vali Güvençer genç çiftin nikah şahidi oldu
YEREL

VALİ GÜVENÇER GENÇ ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Kulalı üreticilere büyükbaş hayvan desteği
YEREL

KULALI ÜRETİCİLERE BÜYÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ
Amatör balıkçılar Soma'da yarıştı
YEREL

AMATÖR BALIKÇILAR SOMA'DA YARIŞTI
Salihli'nin Sultanları sağlık kontrolünden geçti
YEREL

SALİHLİ'NİN SULTANLARI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ