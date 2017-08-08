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Bu otomobiller ile özel günler bir başka

08 Ağustos 2017 Salı, 13:42
Bu otomobiller ile özel günler bir başka
Bu otomobiller ile özel günler bir başka
- Özel günlerin 'klasik' otomobilleri

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de özel günlerin vazgeçilmezi olan antika otomobiller görücüye çıktı.
Özellikle yaz aylarında düğün ve nişan gibi özel günlerle birlikte tercih edilen antika otomobiller ilgi görmeye başladı. Eskişehir'in tarihi Odunpazarı ilçesinin sokaklarını adeta süsleyen klasikler, şimdiye kadar yüzlerce kişinin özel gününe şahit olmanın da haklı gururunu yaşıyorlar. Eskişehir'de klasik otomobil kiralama işi yapan Orkun Saç, sezonun açılmasıyla birlikte sektörün güzel günler geçirdiğini söyledi. Bir çok kişinin özel gününde hayal ettiği otomobilleri Eskişehir dışına da kiraladıklarını anlatan Saç, "Fiyatları sizin özel gününüze göre farklılık gösteriyor. Şu an 4 otomobilimiz var ve nasip olursa 5. aracı da yakında hizmete sokacağız. Yurt dışından, şehir dışından gelen turistler de bu klasik otomobil turlarını yaşamak istiyorlar. Eskişehir'i gezdiriyoruz ve gerçekten keyif aldıklarını dile getiriyorlar. Ben herkesin bu keyfi yaşamalarını isterim. Bana göre birçok son model araçtan daha konforlular. Müşterilerimiz Kurşunlu Camii karşısında bizi bulabilirler ve otomobilleri inceleyebilirler. Dilerlerse eski otomobiller ile özel günlerini daha anlamlı yapabilirler" dedi.
(MSY-Y)

08.08.2017 13:44:32 TSI
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