Kamyonet park halindeki 2 araca çarptı
(Fotoğraflı)
Ali Yıldırım
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü park halindeki 2 araca çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nden, Akyazı Kuzuluk istikametine gitmekte olan kamyonetin sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, önce yol kenarında park halinde bulunan 54 HT 761 plakalı araca daha sonrasında ise 54 D 1434 plakalı hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
(BCT-GY-Y)
08.08.2017 13:55:58 TSI
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