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İlkadım renkli merdivenlerle yenileniyor



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi tarafından başlatılan renkli kaplama merdiven çalışmaları vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanıyor.

Kent estetiği konusunda büyük atılımlara imza attıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım'ı her anlamda öncü ve örnek kent yapmak adına gece-gündüz çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Tok, "İlçe sınırları içerisinde çok sayıda merdiven bulunmakta. Bu merdivenlerin yenileme ve bakım çalışmaları süreklilik arz eden bir çalışmadır. Bizler de yenileme çalışmalarını gerçekleştirirken küçük dokunuşlarla büyük değerler katmak adına renkli kaplama tekniğini kullanma kararı aldık. İlk olarak olimpiyatlarda ağırlayacağımız misafirlerimiz için güzel bir görsellik katmasını amaçladığımız çalışma vatandaşlarımız tarafından beğeni kazanınca ilçenin tamamında uygulama kararı aldık. Sokakları renklendirerek modern bir hava katan renkli kaplama çalışmalarına ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.

(SAM-SLH-Y)



08.08.2017 13:58:24 TSI

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