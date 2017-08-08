Damdan düşen çocuk hastanelik oldu
(Fotoğraflı)
Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dedesinin evinin damından düşerek yaralanan 14 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Hacıakif Mahallesinde dedesine ait evin damına çıkan 14 yaşındaki B.K., dengesini kaybederek zemin üzerine düştü. Yaralı olarak adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
(ARÖ-AH-Y)
08.08.2017 14:17:31 TSI
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