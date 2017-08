YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yüreğirli kadınlar fitness yaparak zayıflıyor

ADANA (İHA) - Fazla kilolardan kurtulmak, zinde kalmak ve form tutmak isteyen kadınlar Yüreğir Belediyesi Kültürevleri Spor Salonları'nda fitness yaparak hem eğleniyor hem zayıflıyor.

Yüreğir Belediyesi Kültürevleri bünyesinde oluşturulan spor salonları hafta içi her gün öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki seansta ücretsiz hizmet veriyor. Pilates, fitness ve aerobik hizmetinden yaklaşık 400 kadın yararlanıyor.

Fazla kilolarından kurtularak sağlıklı bir beden, daha düzgün bir duruş ve fit bir görünüm hedefleyen kadınlar profesyonel antrenörler eşliğinde son yılların en popüler ve etkili egzersiz programlarından olan pilates, fitness ve aerobik yaparak sağlıklı bir yaşamla mutluluğu yakalıyor.

Kültürevleri bünyesinde Yüreğirli kadınlara yönelik özel dizayn edilmiş spor salonlarına ilginin oldukça yoğun olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan "Hareketsiz yaşam, yanlış beslenme alışkanlıkları, stres ve benzer sorunlar maalesef istenmeyen kiloları da beraberinde getiriyor. Spor sağlıktır. Kaliteli ve sağlıklı yaşam için spor olmazsa olmazdır. Bu amaçla oluşturduğumuz spor salonlarımızda kadınlarımız hem eğleniyor hem de fazla kilolarından kurtuluyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Yüreğir Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında bulunan yeşil alan ve parklara yerleştirilen spor aletlerinden günün her saati her yaştan insan spor yaparak faydalanabiliyor.

08.08.2017

