ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yüreğirli kadınlar fitness yaparak zayıflıyor

08 Ağustos 2017 Salı, 14:42
Yüreğirli kadınlar fitness yaparak zayıflıyor
Yüreğirli kadınlar fitness yaparak zayıflıyor

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Fazla kilolardan kurtulmak, zinde kalmak ve form tutmak isteyen kadınlar Yüreğir Belediyesi Kültürevleri Spor Salonları'nda fitness yaparak hem eğleniyor hem zayıflıyor.
Yüreğir Belediyesi Kültürevleri bünyesinde oluşturulan spor salonları hafta içi her gün öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki seansta ücretsiz hizmet veriyor. Pilates, fitness ve aerobik hizmetinden yaklaşık 400 kadın yararlanıyor.
Fazla kilolarından kurtularak sağlıklı bir beden, daha düzgün bir duruş ve fit bir görünüm hedefleyen kadınlar profesyonel antrenörler eşliğinde son yılların en popüler ve etkili egzersiz programlarından olan pilates, fitness ve aerobik yaparak sağlıklı bir yaşamla mutluluğu yakalıyor.
Kültürevleri bünyesinde Yüreğirli kadınlara yönelik özel dizayn edilmiş spor salonlarına ilginin oldukça yoğun olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan "Hareketsiz yaşam, yanlış beslenme alışkanlıkları, stres ve benzer sorunlar maalesef istenmeyen kiloları da beraberinde getiriyor. Spor sağlıktır. Kaliteli ve sağlıklı yaşam için spor olmazsa olmazdır. Bu amaçla oluşturduğumuz spor salonlarımızda kadınlarımız hem eğleniyor hem de fazla kilolarından kurtuluyor" şeklinde konuştu.
Öte yandan Yüreğir Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında bulunan yeşil alan ve parklara yerleştirilen spor aletlerinden günün her saati her yaştan insan spor yaparak faydalanabiliyor.
(ELF-Y)

08.08.2017 14:44:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MHP'li Karakaya'dan &quot;mısır fiyatı açıklansın&quot; çağrısı
YEREL

MHP'Lİ KARAKAYA'DAN "MISIR FİYATI AÇIKLANSIN" ÇAĞRISI
D-400'de köprü yenileme çalışması
YEREL

D-400'DE KÖPRÜ YENİLEME ÇALIŞMASI
Çukurova'da &quot;Cami Çocuk Buluşması&quot; etkinliği
YEREL

ÇUKUROVA'DA "CAMİ ÇOCUK BULUŞMASI" ETKİNLİĞİ
Hopka Dağı'na dev Türk Bayrağı
YEREL

HOPKA DAĞI'NA DEV TÜRK BAYRAĞI
Göz çevresi bakımı ile süreci yavaşlatın
YEREL

GÖZ ÇEVRESİ BAKIMI İLE SÜRECİ YAVAŞLATIN
Büyük Erkekler 2. Lig Sutopu Müsabakası sona erdi
YEREL

BÜYÜK ERKEKLER 2. LİG SUTOPU MÜSABAKASI SONA ERDİ
Vali Demirtaş: &quot;Dezavantajlı kesimlere karşı duyarlılık içinde hareket ediyoruz&quot;
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ: "DEZAVANTAJLI KESİMLERE KARŞI DUYARLILIK İÇİNDE HAREKET EDİYORUZ"
Çelikcan: &quot;Daha yeşil bir Yüreğir için çalışıyoruz&quot;
YEREL

ÇELİKCAN: "DAHA YEŞİL BİR YÜREĞİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Karataş'ta Yörük Çadırı ve Turizm Danışma Bürosu açıldı
YEREL

KARATAŞ'TA YÖRÜK ÇADIRI VE TURİZM DANIŞMA BÜROSU AÇILDI
Çukurova, Karboğazı Zafer Şöleni'nde buluştu
YEREL

ÇUKUROVA, KARBOĞAZI ZAFER ŞÖLENİ'NDE BULUŞTU