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Yaz okuluna katılan minikler bisikletlerine kavuştu



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Bilgi Evi öğrencilerinin manevi ve sosyal yönlerini geliştirme amaçlı yaz okulu programı düzenlendi.

Hayrat Vakfı'nın katkılarıyla Şehit Üsteğmen Sami Çifci Bilgi Evi ve Harbiş Bilgi Evi'nde 300 çocuk yaz okuluna katıldı. Hafta içi düzenlenen eğitimlerde Kuran-ı Kerimi öğretmek, okumak ve okumayı güzelleştirmek için, tecvid alanında eğitim verilirken, alışılagelmiş bir sistemin dışında çocukların eğlenmelerine de zemin hazırlandı. Bilgi Evleri Koordinatörü Mustafa Uzun; yaz okulu programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mustafa Uzun, program dahilinde öğrencilere yönelik eğlence ve oyun saatlerinin olduğunu bunun yanında piknikler, spor turnuvaları, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programları gibi aktivitelerin yapıldığını belirtti.

Yaz okulu programının son gününde Bilgi Evi'nde yapılan törenle ödül kazanan 14 öğrenciye bisikletleri Şehit üsteğmen Sami Çifci'nin annesi Hanım Çifci ve Hisar Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Ali Başar, Bilgi Evi Koordinatörü Mustafa Uzun ve kurs hocaları tarafından verildi.

(GC-



08.08.2017 14:59:42 TSI

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