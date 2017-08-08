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Osmangazili sporcu 6. kez Türkiye şampiyonu oldu

08 Ağustos 2017 Salı, 15:05
Osmangazili sporcu 6. kez Türkiye şampiyonu oldu
Osmangazili sporcu 6. kez Türkiye şampiyonu oldu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyespor sporcusu Bayram Kayan, Ankara'da düzenlenen Para-Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nde altın madalya kazanarak 6'ıncı kez Türkiye şampiyonu oldu.
Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2017 Yılı Faaliyet Programında yer alan Para-Taekwondo Türkiye Şampiyonası, Ankara'daki İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapıldı. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi illerden toplam 37 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Osmagazi Belediyespor Kulübü Para-Taekwondocusu Bayram Kayan bir rekora imza attı. Bursa adına mücadele eden tek sporcu olarak şampiyonada yer alan Kayan, K-44 kategorisi +75 kiloda üstün bir performans sergileyerek üç rakibini geride bıraktı ve altıncı kez Türkiye şampiyonu oldu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, üstün performansından dolayı Bayram Kaya'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
(MŞ)

08.08.2017 15:07:21 TSI
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