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Melikgazi yaz okulu öğrencilerinden etkinlik



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Yaz Okuluna katılan öğrencilerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı etkinliğin, şehrin muhtelif alanlarında tekrarlanarak gösterime sunulduğunu söyledi.

Öğrencilerin yaz okulunda öğrendiklerini ve toplum ile paylaşarak özel anlar yaşattıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan AVM' lerde gerçekleştirilen yaz okulu etkinliğine ilçe halkının büyük bir ilgi gösterildiğini kaydetti.

Kendileri hazırladı, kendileri sunuyorlar

Yaz okulu öğrencilerin kendi hazırladıkları halk oyunları, tiyatro, el sanatları ve resimlerini sergilediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Yaz okulu kapanış programı 4 Ağustos'ta Gültepe parkında gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra her gün bir AVM 'de bu gösteririmi tekrarlıyorlar. Her gösterimde halk oyunları gösterisi, tiyatro gösterisi, solo türküler, skeç sahnelemesi ve resim sergisi, ahşap boyama, takı, mozaik işi gibi yaptıkları eserleri ziyaretçiler ile paylaşıyorlar. Bugün ise şehrin batı bölümünde yer alan bir AVM 'de son gösterimi yaparak etkinliklerini sonlandırdılar" diye konuştu.

Hem dersler hem spor branşlarında

Yaz okullarının hem ders hem de spor branşlarında başladığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yaz okulu etkinliklerinde seyircilere çocuk Meclisi şapkası hediye edildiğini sözlerine ekledi.

(SK)



08.08.2017 15:12:38 TSI

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